Terni, 28 luglio 2026 – Il Questore Michele Abenante ha disposto, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la sospensione per 10 giorni della licenza di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in Viale Benedetto Brin.

Il provvedimento, notificato nella giornata odierna, è stato adottato al termine di un’approfondita attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, sulla base della proposta avanzata dall’Arma dei Carabinieri e dai diversi controlli effettuati negli ultimi mesi dalle Forze di Polizia.

L’attività di monitoraggio ha evidenziato come il locale fosse abitualmente frequentato da persone gravate da numerosi precedenti di polizia e condanne per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la fede pubblica, in materia di stupefacenti, porto di armi, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e altri gravi reati. Tra gli avventori identificati figuravano anche soggetti destinatari di misure di prevenzione personali e di provvedimenti interdittivi, tra cui D.A.C.U.R., nonché persone sottoposte in passato a misure cautelari.

Nel corso dell’istruttoria è stato inoltre constatato che l’esercizio era già stato destinatario di analoghi provvedimenti di sospensione della licenza negli anni 2015 e 2023, in ragione di episodi di violenza, furti, rinvenimenti di sostanze stupefacenti e della costante presenza di persone pregiudicate.

Il provvedimento, di natura esclusivamente preventiva, è finalizzato a impedire che il pubblico esercizio continui a costituire un abituale luogo di ritrovo di soggetti pericolosi, tutelando l’ordine e la sicurezza pubblica e la sicurezza degli stessi avventori.

La Questura di Terni proseguirà l’attività di controllo del territorio e di vigilanza sui pubblici esercizi, con particolare attenzione all’area di Viale Brin, al fine di prevenire situazioni di degrado e garantire maggiori condizioni di sicurezza per i cittadini.

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