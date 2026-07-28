Venerdì 31 luglio alle 19 alla Cantina Perticaia, secondo appuntamento del cartellone di eventi promosso e organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino: concerto, visita guidata e degustazione

Montefalco, 29 lug. 2026– Un’esperienza multisensoriale che unisce vino e musica, da vivere nei suggestivi territori della Strada del Sagrantino. Torna, venerdì 31 luglio, Vigne & Note, cartellone promosso e organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino in collaborazione con il Conservatorio di musica ‘Francesco Morlacchi’ di Perugia.

Per il secondo dei cinque eventi in programma, l’appuntamento è alle 19 alla Cantina Perticaia di Montefalco, dove si terrà il concerto al tramonto del Jazz Quartet ‘Forever Miles’, composto da Lorenzo Crescentini (chitarra), Edoardo Bettacchioli (pianoforte), Nicola Foresi (contrabbasso) e Francesco Breccolenti (batteria).

Il programma della serata unisce il concerto jazz alla visita guidata della cantina, seguita dalla degustazione dei vini di produzione proposti in abbinamento ad una selezione di prodotti tipici del territorio.

Il costo è di 25 euro per gli adulti, 10 euro per i minori di 18 anni ed è necessaria la prenotazione (0742.378490, info@stradadelsagrantino.it). Gli eventi riprenderanno il 29 agosto, con tappa alla Cantina La Fonte di Bevagna, per poi proseguire con appuntamenti diurni a settembre, domenica 27 alle 10.30 alla Cantina Antonelli di Montefalco, e a ottobre, domenica 18 alle 10.30 alla Cantina Le Cimate di Montefalco. Per informazioni e prenotazioni di tutti gli appuntamenti: https://www.stradadelsagrantino.it/eventi/vigne-note-2026.

(2)