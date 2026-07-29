L’avventura è partita da San Giovanni Reatino nel 1981 per approdare poi anche in Umbria, Marche e Repubblica di San Marino

Perugia, 29 lug. 2026 – Quarantacinque anni di presenza sul territorio, tra Lazio, Umbria, Marche e, dal 2024, anche Repubblica di San Marino. L’emittente Mep Radio organizzazione e i due supplementi della testata giornalistica, Mep Radio Umbria e Mep Radio San Marino, festeggiano questo importante traguardo “mantenendo costante l’impegno, l’energia e il desiderio di fare informazione – dichiara il suo editore Massimo Spadoni (nella foto)–.

Tutto è iniziato il 27 luglio 1981, con le prime trasmissioni sperimentali dalla frazione di San Giovanni Reatino. Eravamo in tre, giovanissimi e animati da tanta passione. Le maggior parte delle Radio all’epoca trasmetteva musica e dediche per gli innamorati, noi volevamo fare informazione. Io e i miei due cugini, Erminio e Pierfrancesco, da qui l’acronimo Mep, avevamo sistemato un piccolo appartamento sopra il fienile di nostro nonno e da lì abbiamo iniziato a trasmettere, utilizzando strumentazioni autocostruite, tra mangiadischi recuperati, registratori a cassette, mixer e trasmettitori assemblati seguendo le indicazioni delle riviste di elettronica, un’altra nostra passione. Poi nell’88 sono arrivati i primi cordless, i radiotelefoni che ci hanno permesso di fare radiocronaca e dirette e nel 93 i primi computer. All’epoca non c’erano tutte le tecnologie di oggi, facevamo una grande fatica, ma rifarei tutto”.

“Gli auguri – prosegue Spadoni – vanno a chi ha creduto in maniera instancabile e inflessibile in questo progetto radiofonico. Un ringraziamento ai pochi ma buoni amici, ai tecnici, giornalisti e collaboratori che a vario titolo, per le loro indispensabili competenze, continuano a starci vicino”.

Mep Radio ha stretto anche collaborazioni nazionali e internazionali, con Rsi, Radio svizzera di lingua italiana dal 1993; Radio Popolare – Popolare Network dal 1999; Radio Vaticana – Vatican News, dal 2003.

“Quarantacinque anni non sono un traguardo, ma solo una tappa intermedia – conclude Spadoni –. In futuro abbiamo in progetto di potenziare la diffusione nelle Marche e nella Repubblica di San Marino, e siamo soddisfatti per quanto riguarda l’Umbria, dove siamo ormai riconosciuti e apprezzati e un punto di riferimento per la trasmissione diretta delle sedute dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, del Consiglio comunale di Terni e di Spoleto”.

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