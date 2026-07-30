CORCIANO, 30 luglio 2026 – – Prosegue l’impegno del Comune di Corciano per la manutenzione e la riqualificazione della rete viaria. Per il 2026 l’Amministrazione comunale ha stanziato 2 milioni di euro destinati al nuovo Piano strade, che interesserà numerose aree del territorio con interventi di rifacimento dei manti stradali, sistemazione delle criticità e miglioramento della sicurezza della circolazione.

«Continuiamo a investire con continuità risorse importanti sulla manutenzione delle nostre strade – sottolinea Stefano Gabrielli, assessore comunale allo Sviluppo economico, personale, viabilità, trasporti, e lavori pubblici – Si tratta di un programma che punta a migliorare la qualità della viabilità urbana, intervenendo sia sulle principali arterie cittadine sia nelle zone residenziali. L’obiettivo è garantire una rete stradale sempre più sicura, efficiente e decorosa, rispondendo alle esigenze dei cittadini e delle attività presenti sul territorio».

Il Piano strade 2026 coinvolgerà via Togliatti, via Gramsci (nel tratto compreso tra la rotatoria di via Lenin e quella di via Di Vittorio), via Gramsci in corrispondenza dell’uscita del raccordo autostradale, via Cavour, via Amendola, via Belfiore, via Cattaneo, via Gobetti, via Aldo Moro, via Crispi, via Aspromonte, via Falcone, via Veretti, via Verga, via Salgari, via Di Vittorio, via Matteotti, via Piedicolle/Neruda, via Ariosto, via Morandi, via Piccinino, via Braccio da Montone, via Copernico, via Di Lorenzo, via Nenni, via del Colle e il parcheggio della palestra di Ellera.

Il nuovo piano conferma la volontà dell’Amministrazione di proseguire con una programmazione costante degli interventi di manutenzione straordinaria, investendo in un patrimonio infrastrutturale fondamentale per la sicurezza, la mobilità e la qualità della vita della comunità.

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