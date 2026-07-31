Perugia e Gubbio insieme in serie A: un risultato che premia la crescita del movimento regionale

Perugia, 31 luglio 2026 – L’Umbria del rugby scrive una pagina di storia. Per la prima volta la regione potrà contare su due formazioni in serie A, un risultato che testimonia la crescita e la solidità del movimento. Il Rugby Perugia conferma la propria presenza con la dodicesima partecipazione, mentre il Rugby Gubbio debutta nella categoria, firmando un ingresso storico che porta sempre di più l’Umbria sotto i riflettori del rugby nazionale. Entrambe le società sono già al lavoro per preparare al meglio la nuova stagione. (Nella foto, il nuovo direttivo del Rugby Gubbio)

Egiziano Polenzani, delegato regionale della Fir (Federazione italiana rugby), commenta così questo storico risultato: “Riassumo questo traguardo con tre parole: soddisfazione, entusiasmo e gratitudine. Con queste parole esprimo il mio sentimento per il grande obiettivo raggiunto. Soddisfazione perché per una regione di poco più di 800mila abitanti, avere 2 squadre in serie A, 4 squadre in serie C e un movimento giovanile di primo livello non può essere che gratificante. Entusiasmo perché è stata una annata incredibile con il Perugia che ha avuto la promozione avendo conquistato l’accesso ai playoff e Gubbio che è risultata dalla classifica avulsa la migliore delle terze dei cinque gironi di serie B. Gratitudine ai dirigenti delle due società per come riescono a gestire, in mezzo a mille difficoltà, e per consentirmi di chiudere prossimamente il mio mandato e la mia vita nel rugby con questo importante risultato. Grazie a tutti, in particolare agli atleti che tanto si sono impegnati”.

Grande gioia si vive in queste ore in casa del Rugby Gubbio. Ne parla il presidente Andrea Frondizi: “Siamo molto soddisfatti della promozione: siamo stati chiamati grazie al campionato di alta classifica che abbiamo disputato, nel quale siamo arrivati primi nella graduatoria delle società che non avevano avuto accesso ai playoff per la serie A. Come avevo già dichiarato lo scorso giugno, in occasione della partita della Nazionale Under 20 a Gubbio, anche senza una chiamata da parte della Federazione avremmo comunque proseguito con determinazione nel nostro percorso.

La telefonata è arrivata e ripartiamo dall’impegno messo da tutti i giocatori e dalla società nei campionati precedenti. Per noi è un periodo di crescita: abbiamo da poco rinnovato il consiglio e c’è grande entusiasmo. La direzione è tracciata e siamo contenti di ciò che stiamo vivendo. Abbiamo alzato il livello della piramide: quando si innalza la qualità, è necessario ampliare la base, aumentando il numero dei ragazzi, degli allenatori, dello staff, degli sponsor… Dobbiamo puntare a un livello alto lavorando con solidità alla base, grazie alla collaborazione di tutti. È la prima volta che disputiamo un campionato di serie A e abbiamo l’onore di confrontarci con squadre che hanno fatto la storia del rugby italiano, come L’Aquila e la Lazio. Ringraziamo anche la nostra Delegazione regionale, che ha sempre sostenuto tutte le società”.

“Questa è davvero un’ottima notizia – commenta anche Federico Bevilacqua, vice presidente Rugby Perugia – e, per quanto non volessimo darlo per scontato, sapevamo di aver costruito le condizioni per meritarla. Il campionato dello scorso anno è stato di grande livello e questo ripescaggio rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto. Ora torniamo a misurarci con una categoria che conosciamo bene, che abbiamo già dimostrato di poter affrontare e che vogliamo mantenere con solidità. Il direttore sportivo Salvatore Turco è già operativo per costruire un roster competitivo, capace di divertire i tifosi, di esprimere un gioco di qualità e di garantirci un campionato sereno, all’altezza delle aspettative”.

Il ritorno nella massima serie non è soltanto un risultato sportivo: è anche uno stimolo concreto per completare una serie di interventi strutturali che riguardano la club house di Pian di Massiano e che la società perugina considera fondamentali per la crescita del movimento. “In accordo con il Comune di Perugia, – prosegue Bevilacqua – puntiamo a riqualificare l’area degli spogliatoi, migliorandone l’efficienza energetica e rendendola più funzionale per atleti e staff. Parallelamente, intendiamo intervenire sul campo adiacente a quello centrale, così da renderlo pienamente operativo per allenamenti e attività collaterali. Stiamo inoltre lavorando per ultimare la palestra entro l’inizio della stagione, così da offrire un ambiente moderno e adeguato alle esigenze della squadra. Questa promozione, dunque, non è solo un traguardo: è un punto di ripartenza che ci permette di consolidare la struttura societaria, rafforzare la nostra identità e continuare a crescere con il contributo di tutti”.

Il campionato di serie A prenderà il via il prossimo 18 ottobre. Perugia e Gubbio militeranno nel girone 4 insieme a: Rugby L’Aquila, Polisportiva Paganica, Unione Rugby San Benedetto, Lions Alto Lazio, Rugby Roma Olimpic, Ss Lazio Rugby, Us Roma Rugby, Primavera Rugby, Rugby Amatori Napoli e Cus Catania (ripescata).

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