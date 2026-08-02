Spello, 2 ago. 2026 – Si è conclusa con la cerimonia di premiazione l’edizione 2026 di Spello Arts Exhibition e dell’estemporanea di pittura Umbria in Posa, promosse da Gruppo in Arte APS di cui è Presidente Marco Caccinelli. Le manifestazioni hanno trasformato Spello in un vivace punto di incontro tra arte, cultura e pubblico. (Nella foto, il primo classificato Roberto Perugini)

L’iniziativa ha coinvolto 34 artisti espositori, con 123 opere tra pittura, scultura, fotografia e artigianato artistico, affiancate da un ricco programma di eventi che ha visto la partecipazione complessiva di 87 artisti e maestri artigiani.

L’estemporanea di pittura del 26 luglio si è svolta nonostante i persistenti temporali, grazie alla determinazione degli artisti e dell’organizzazione, confermando lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato l’intera manifestazione.

Durante la settimana successiva, le opere realizzate sono rimaste esposte e i visitatori hanno potuto votare il dipinto che li aveva maggiormente emozionati.

Lo scrutinio di oltre 50 schede, compilate da persone non appartenenti al circuito artistico e in larga parte stranieri in soggiorno a Spello e nei borghi vicini, ha confermato la validità dell’iniziativa: senza la proposta del voto popolare, questi visitatori non avrebbero mai avuto occasione di ammirare le opere dell’estemporanea né di entrare in relazione con gli artisti coinvolti.

Il risultato ha decretato il vincitore del Trofeo della Giuria Popolare, assegnato a Cristian Passerini.

La Giuria Tecnica convocata domenica 26 luglio, ha conferito i principali riconoscimenti a:

1° Premio – Roberto Perugini

2° Premio – Cristian Passerini

3° Premio – Roberta Rubelli

Menzioni Speciali:

Paolo Pozzi

Alfredo Dalla Bina

Giuliana Baldoni

Claudio De Bonis

Un momento particolarmente significativo è stato dedicato ai giovani artisti.

Il Premio Nuove Generazioni, istituito per valorizzare il talento emergente e favorire la partecipazione dei più giovani al mondo dell’arte, è stato assegnato a Alice Zurlo e Leonardo Sassi, protagonisti di prove artistiche che hanno evidenziato sensibilità, creatività e promettenti qualità espressive.

Le tre opere vincitrici entreranno a far parte della collezione permanente di Gruppo in Arte APS, costituendo il primo nucleo del progetto dedicato alla futura realizzazione del Museo dei Borghi dell’Umbria, destinato a raccogliere opere di artisti contemporanei e a valorizzare il patrimonio culturale regionale.

Un momento particolarmente emozionante della cerimonia è stato la consegna del Trofeo “Vita d’Artista”, premio alla carriera conferito al Maestro Gianfranco Gobbini (nella foto) di Città della Pieve, figura di riferimento nel panorama artistico umbro.

L’edizione 2026 si è distinta non soltanto per la qualità delle opere esposte, ma anche per la varietà delle iniziative proposte: concerti di musica classica, jazz, leggera e d’autore; l’esibizione dei Campioni Europei di Tango Argentino; dimostrazioni dal vivo di scultura; incontri dedicati alla poesia e all’acquerello; la presenza di maestri artigiani del legno, del vetro e della ceramica.

«La nostra missione – sottolinea Marco Caccinelli, Presidente di Gruppo in Arte APS – è creare opportunità concrete per gli artisti, aumentarne la notorietà e valorizzare le opere che realizzano. Ogni manifestazione è pensata per favorire l’incontro tra gli autori e il pubblico al di la degli addetti ai lavori, promuovere la cultura e offrire agli artisti occasioni di crescita e visibilità.»

Pur essendo una realtà di recente costituzione, Gruppo in Arte APS ha dimostrato notevoli capacità organizzative e una visione culturale chiara, raccogliendo il consenso di artisti, pubblico, istituzioni, sponsor e partner.

La comunicazione dell’evento è stata curata quotidianamente attraverso i principali canali digitali dell’associazione. Ogni giorno sono stati pubblicati contenuti dedicati alla manifestazione – post, fotografie, video, reel, storie, dirette, aggiornamenti, messaggi e comunicati stampa – mantenendo costante il coinvolgimento del pubblico.

L’attività ha interessato:

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Siti web d’informazione

Nel complesso, i contenuti pubblicati hanno generato diverse migliaia di visualizzazioni e una nutrita rassegna stampa, raggiungendo un pubblico ampio e diversificato e contribuendo ad aumentare la notorietà dell’evento e dei partner che lo hanno sostenuto.

La presenza dei loghi degli sponsor nei materiali promozionali, nelle comunicazioni digitali, nella cartellonistica, nei banner, nei roll-up e nelle attività di promozione ha garantito una visibilità costante prima, durante e dopo la manifestazione.

Un contributo fondamentale alla documentazione dell’intera manifestazione è stato offerto da Ennio Angelucci, del Cine Foto Amatori Hispellum, che ha curato la realizzazione delle fotografie ufficiali dell’evento. Il suo lavoro ha permesso di raccontare con precisione e sensibilità ogni momento di Spello Arts Exhibition e Umbria in Posa, valorizzando gli artisti, le opere, il pubblico e l’atmosfera che ha accompagnato tutte le giornate della manifestazione.

Gruppo in Arte APS nasce con un obiettivo preciso: creare opportunità concrete per gli artisti, aumentarne la notorietà e valorizzare le opere che realizzano, contribuendo nello stesso tempo alla promozione culturale e turistica del territorio.

L’associazione considera ogni manifestazione non come un semplice evento espositivo, ma come un’occasione di crescita per gli artisti, di incontro con il pubblico e di sviluppo di una rete culturale capace di generare valore nel tempo.

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