Sale a sei il bilancio delle vittime del drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 79 “Ternana”, al confine tra Lazio e Umbria, all’altezza del Lago di Ventina. Secondo quanto riferito da fonti di polizia, tra i deceduti figurano i due conducenti del pullman, due passeggeri del mezzo e le due persone che viaggiavano a bordo del camper coinvolto nello schianto.

Il numero dei feriti è di 30. Tre sono stati trasportati in ospedale in codice rosso a causa delle gravi condizioni riportate, mentre gli altri hanno riportato traumi di minore entità e sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto sul posto.

L’incidente è avvenuto in territorio laziale al confine con l’Umbria, tra il bivio di Colli sul Velino e l’uscita per Piediluco, nei pressi della galleria di Greccio. Imponente la macchina dei soccorsi, attivata pochi minuti dopo l’allarme. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, il personale Anas e l’eliambulanza, impiegata per il rapido trasferimento dei pazienti più gravi verso le strutture ospedaliere.

Nel violento impatto sono rimasti coinvolti un autobus, un camper e due automobili. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori, impegnati a ricostruire l’esatta successione degli eventi che hanno portato alla tragedia.

I passeggeri del pullman sono stati fatti evacuare e assistiti lungo la carreggiata. Molti, sotto shock per quanto accaduto, hanno ricevuto supporto sanitario e psicologico.

I feriti più gravi trasportati negli ospedali di Terni e Gemelli di Roma, mentre gli altri si trovano negli ospedali di Rieti, Terni e Foligno in codici giallo e verde

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la messa in sicurezza dell’area, Anas ha disposto la chiusura temporanea in entrambe le direzioni della strada statale 79 “Ternana”, al chilometro 18,650, nel territorio comunale di Colli sul Velino.