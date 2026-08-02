Terni, 2 ago. 2026 – Da domani, 3 agosto, dopo poco meno di tre anni dal suo arrivo a Terni, il Magg. Marco RUFFINI lascerà il comando del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dell’Arma di Terni per andare a ricoprire un prestigioso incarico presso lo Stato Maggiore della Difesa in Roma, quale Capo Sezione P.P.F. Sicurezza del Territorio dell’Ufficio Pianificazione, Programmazione e Bilancio di SMD.

Originario di Sulmona (AQ), laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma Tor Vergata ed in Scienze Strategiche presso l’Università degli studi di Torino, dopo aver terminato l’iter formativo presso la Scuola Militare “Teuliè” di Milano, l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali di Roma, l’Ufficiale ha ricoperto gli incarichi di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona, della Compagnia Carabinieri di Atessa e di quella di Trapani, prima di giungere a Terni a settembre 2023. E’ stato altresì impiegato in missione di mantenimento della pace in Kosovo.

In questi tre anni ha condotto, con il proprio Reparto, numerose indagini di elevato spessore, coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni, soprattutto in materia di contrasto al traffico di stupefacenti: su tutte quelle concluse a luglio 2024 con l’esecuzione di 10 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Terni e ad aprile 2025, quando sono stati applicati 6 provvedimenti cautelari emessi dalla medesima A.G.. L’ultima importante attività investigativa in ordine di tempo è stata, lo scorso maggio, l’esecuzione del fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura ternana nei confronti dello straniero ritenuto responsabile del tentato femminicidio della propria consorte a Stroncone, rintracciato dopo due giorni di ininterrotte ricerche.

Ieri, nel corso del saluto di commiato svoltosi a Perugia alla presenza degli Ufficiali dello Stato Maggiore, il Comandante della Legione Carabinieri “Umbria”, Gen. B. Luca Corbellotti, nel ringraziarlo per quanto fatto in questi 3 anni al servizio della comunità ternana, ha rivolto al Magg. Ruffini un sentito augurio per la nuova avventura professionale che si appresta ad intraprendere.

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