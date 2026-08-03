Dodici i comuni che hanno aderito. Servirà a snellire i processi burocratici per l’assunzione di personale nella PA

Perugia 3 Agosto ‘26 – E’ stato approvato all’unanimità in consiglio provinciale lo schema di convenzione tra la provincia di Perugia e i comuni del territorio per la gestione in forma aggregata di selezioni uniche per la formazione e l’utilizzo di elenchi di idonei all’assunzione all’interno degli enti aderenti. Il progetto “Province & comuni” denominato C.U.S.I. Centrale Unica Selezione Idoneative, è un ecosistema condiviso per la selezione e la gestione strategica del personale negli Enti Locali.

La Centrale Unica Selezione Idoneative nasce con una missione precisa: offrire un supporto concreto alle municipalità, mettendo a sistema le competenze maturate in questi anni dalla Provincia di Perugia». dirigente Danilo Montagano

Il progetto della C.U.S.I. si propone di semplificare e razionalizzare le procedure di reclutamento del personale, rispondendo alle esigenze di organico degli Enti Pubblici attraverso la selezione di sei profili strategici: funzionario amministrativo-contabile, funzionario tecnico, istruttore amministrativo-contabile, istruttore tecnico, agente di polizia locale e istruttore informatico.

L’obiettivo è snellire i processi burocratici, garantendo al contempo qualità ed efficienza.

A spiegare il progetto è stato il dirigente Danilo Montagano: “Al momento sono 12 gli enti locali che hanno aderito al progetto, ma altri potranno entrare in corso d’opera, e sono i comuni di: Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Marsciano, Panicale, San Giustino, Spello e Valtopina.

La filosofia della C.U.S.I è creare un bacino di personale idoneo al quale ogni comune, nel momento del bisogno reale di assunzioni, può attingere per selezionare il personale attraverso un colloquio mirato. Il progetto dura tre anni e ha, per obbligo di legge, un aggiornamento a 12/24 mesi per l’ingresso di nuovi idonei. Una volta approvato lo schema di convenzione dovrà essere approvato nel consiglio comunale del comune aderente.

L’avviso pubblico per la candidatura alla selezione verrà pubblicato orientativamente i primi di ottobre e resterà aperto per circa 30 giorni. La prova che dovranno sostenere i candidati sarà completamente automatizzata così come la correzione e tutto il processo, fino alla creazione del bacino di idonei verrà gestito totalmente dalla Provincia di Perugia”.

Il Vicepresidente della Provincia di Perugia Riccardo Vescovi ha ringraziato per l’esposizione Montagano sottolineando come la Provincia sta diventando sempre di più ente di riferimento per i comuni. La Provincia sta diventando sempre più protagonista e questo ruolo centrale va riconosciuto attraverso la restituzione delle competenze.

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