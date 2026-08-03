Sono i due appuntamenti dell’agosto torgianese che partirà l’8 fino al 17 Agosto, con la serata del 17 che rappresenta il clou della manifestazione

Perugia, 3 ago. 2026 – Questa mattina, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, Regione Umbria, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del 26°anno di Calici di Stelle che si svolgerà il 7 Agosto, a Torgiano, organizzato dalla Strada dei Vini del Cantico e della 43° Edizione dei Vinarelli, a cura della Proloco di Torgiano che partirà l’8 fino al 17 Agosto, con la serata del 17, che rappresenta il clou della manifestazione.

Ad aprire i lavori il Sindaco di Torgiano Eridano Liberti: “Iniziative come queste sono occasione di rilevanza non solo per Torgiano ma per tutta la regione Umbria. Per questo ringrazio la Proloco e la Strada dei Vini del Cantico per l’organizzazione di queste manifestazioni che durano nel tempo. Il Comune deve fare da supporto a tutte le associazioni e le proloco del territorio affinchè si possano portare avanti i valori identitari e le tradizioni radicate in questi luoghi e perché ci sia armonia anche nei passaggi di consegna come è stato per l’arrivo del nuovo presidente della Proloco di Torgiano. Calici di Stelle conclude il Sindaco-è una manifestazione che porterà circa 2000 visitatori a Torgiano, per questa notte magica, e i Vinarelli, con la serata del 17, racchiude in sè cultura e turismo dal respiro internazionale, grazie alla presenza di pittori da tutto il mondo”.

“Un plauso va a Torgiano perchè un piccolo Comune ha saputo creare negli anni un ecosistema di grande coesione sociale e culturale- le parole della Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti– Manifestazioni come queste sono un compendio di eccellenze della ns regione fatte di produzioni enogastronomiche, di territorio con le sue imprese, di tradizioni, di cultura e turismo. Iniziative che resistono al tempo e che oggi si mostrano con tutto il loro splendore, lo splendore tipico dei nostri borghi fra i più belli d’Italia, come Torgiano, che ci permettono di poter rendere omaggio a figure rappresentative come Dario Fo, dal centenario della sua nascita, e agli 800 anni della morte di San Francesco”.

Venerdì 7 Agosto 2026, dunque, a Torgiano Calici di Stelle, uno degli appuntamenti estivi più attesi e amati. La Strada dei Vini del Cantico, in collaborazione con il Comune di Torgiano e la Pro Loco di Torgiano, presenta l’evento Calici di Stelle, giunto al ventiseiesimo anno. La manifestazione celebra il felice incontro tra il vino di qualità e la magia delle stelle, regalando un’esperienza unica nel cuore dell’estate umbra. Una serata dedicata alla degustazione dei migliori vini delle Cantine della Strada dei Vini del Cantico, abbinata ad assaggi di piatti tipici del territorio proposti da ristoranti, Pro Loco e aziende dei 13 comuni aderenti all’iniziativa.

“Programma ricco anche quest’anno-dichiara la Presidente della Strada dei Vini del Cantico, Annamaria Palomba- presenti ben 31 cantine con 70 vini in degustazione, tanti ristoranti e associazioni e 10 proloco con le loro ricette tipiche e proposte enogastronomiche legate alla tradizione culinaria del nostro territorio con 34 stand dislocati in tutte le piazze e le vie del centro storico. Vorrei inoltre sottolineare il messaggio etico che vogliamo portare avanti, soprattutto verso i più giovani, che riguarda il bere consapevolmente. Per questo forniremo il kit dell’alcol test monouso per ogni acquisto di ticket e bicchiere, per promuovere un consumo consapevole e responsabile del vino. Ancora una volta un’edizione che celebra 26 anni di emozioni, sapori e bellezza, rinsaldando lo straordinario connubio tra vino, cultura e territorio”.

Nelle vie del centro storico di Torgiano, a partire dalle ore 20:30, sotto le stelle, sarà possibile degustare vini provenienti da 31 cantine, con una scelta fra più di 70 tipologie appartenenti alle DOC Colli Perugini, Assisi, Torgiano, Todi e Colli Martani, e scegliere tra 34 stand di piatti tipici. Tutto accompagnato da buona musica dal vivo, in Piazza Baglioni; presso i Giardini Pubblici e in Piazza Matteotti. Durante la serata, sarà inoltre possibile, partecipare alla terza edizione del concorso fotografico collegato ai profili social della Strada dei Vini del Cantico dal titolo: “Scatti di Stelle. Scatta, Tagga e Vinci”.

Per l’occasione, il 7 agosto, il MUVIT – Museo del Vino di Torgiano, offrirà la possibilità di visitare la sua ricchissima collezione, fino alle ore 18:30, a un prezzo speciale, con incluso un calice di vino della Linea Classica Lungarotti.

Degustazioni guidate da esperti sommelier, e poi ancora arte, musica, intrattenimento, taglio del dolce con le autorità, offerto a tutta la comunità e l’immancabile gran finale con lo spettacolo pirotecnico renderanno questa notte indimenticabile, sempre all’insegna del bere consapevole, godendo della magia del vino e delle stelle in sicurezza e responsabilità.

I biglietti saranno in vendita dal 4 agosto dalle 21:00 alle 23:00 in Piazza della Repubblica e il 5 e il 6 dalle 10:00 alle 13:00; dalle 16:00 alle 18:00 e dalle 21:00 alle 23:00; Venerdì 7 Agosto in Piazza Matteotti dalle 17:30 fino a esaurimento ticket, per info www.stradadeivinidelcantico.it

Torgiano si prepara ad accogliere anche la 43a edizione dei Vinarelli, l’evento che unisce arte, cultura, enogastronomia e convivialità. Quest’estate, durante l’Agosto Torgianese, da sabato 8 a lunedì 17, le vie del centro storico si trasformeranno in un laboratorio a cielo aperto, dove artisti locali e internazionali presenteranno le loro creazioni dipinte con il vino al posto del tradizionale inchiostro.

“I Vinarelli rappresentano una proposta trasversale rivolta a tutta la comunità- sottolinea il Presidente della Proloco di Torgiano, Marino Burini– a partire dall’arte, alla musica al teatro, anche per i più piccoli, infatti tutte le sere sarà possibile godere di tre differenti spettacoli gratuiti. E poi ancora cultura, con la presentazione di tre libri, due dei quali di autori torgianesi, come ‘La repubblica degli scandali’ di Roberto Mincigrucci. Quest’anno il manifesto ufficiale reca la firma del maestro Valerio Libralato e il tema a cui ci siamo ispirati sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco, Mentre invece il riconoscimento Vinarelli 2026 sarà conferito a Suor Madre Maria Grazia Biscotti, ex direttrice del Centro Speranza di Fratta Todina, un omaggio particolarmente gradito per Torgiano, che il 20 settembre ospiterà l’ottava edizione della Camminata della Speranza”.

Nato negli anni ’80 è diventato uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva, promosso dalla Proloco di Torgiano, il format dei Vinarelli è tanto semplice quanto poetico: acquerelli su carta realizzati con pigmenti di vino – un tributo all’antica tradizione vinicola del territorio, celebrata con creatività e passione. Il vino locale — prodotto identitario di queste terre — diventa il mezzo con cui diluire i colori e dar vita a quadri e bozzetti, in un intreccio tra arte, territorio e tradizione enologica. La serata clou sarà il 17 agosto, quando le vie di Torgiano si trasformeranno in un atelier sotto le stelle: i pittori, quest’anno saranno più di novanta, provenienti da tutto il mondo, daranno vita alle loro opere dipingendo dal vivo con il vino, nella magica notte dei Vinarelli. Il vino, generoso e inimitabile prodotto di queste terre, diventa il protagonista, perché è con questo che si diluiscono i colori dei vivaci quadri e scherzosi bozzetti, frutto appunto della vivida fantasia degli artisti presenti. Le opere poi vengono donate all’organizzazione, che ne cura la vendita, destinando il ricavato a interventi di carattere socio-artistico-culturale sul territorio.

Ma i Vinarelli dunque non sono solo arte: ogni sera il borgo di Torgiano è in festa e si anima con spettacoli, mostre permanenti (le mostre di pittura all’interno del centro storico saranno 21), degustazioni, musica dal vivo e piatti tipici della tradizione umbra, come gli immancabili supplì, preparati secondo l’antica ricetta delle nonne. È l’occasione perfetta per vivere l’autenticità dell’Umbria in una cornice ricca di cultura e sapori.

“Arte e terra connubio magico con il vino che diventa colore- dichiara l’assessore al Turismo Simona Meloni a conclusione dei lavori- importanza di questi eventi torgianesi in cui è presente una forte contaminazione con tutti gli altri festival regionali con le loro tipicità enogastronomiche. Tante le cantine presenti a Torgiano in un momento in cui il vino vive una fase particolare per questo è importante fare una giusta campagna promozionale perché il vino è la storia della nostra terra e la storia di Torgiano. Lavorare sulla comunicazione legata alla tutela del vino è fondamentale, la missione della Regione- conclude l’assessore- è quella di promuovere l’Umbria autentica, la nostra identità e le tradizioni enogastronomiche. Tutto questo è possibile grazie al lavoro di concertazione fra le associazioni e il Comune di Torgiano”.

Il programma completo delle manifestazioni è consultabile sul sito dell’Associazione Strada dei Vini del Cantico e Proloco di Torgiano.

(3)