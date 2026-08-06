Vicepresidente Bori: “Strumenti capaci di offrire maggiore stabilità e prospettiva al sistema culturale umbro”

Perugia, 6 agosto 2026 – È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi n. 38 del 4 agosto 2026 il nuovo avviso “Sostegno a progetti triennali innovativi nel settore delle imprese culturali e creative 2026-2028”, finanziato nell’ambito del Programma regionale FESR 2021-2027 con una dotazione complessiva di 3,8 milioni di euro.

“Con questo avviso – dichiara il vicepresidente della Regione Umbria e assessore alla Cultura, Tommaso Bori – traduciamo concretamente la nuova legge regionale in strumenti capaci di offrire maggiore stabilità e prospettiva al sistema culturale umbro. Investiamo su progetti triennali perché vogliamo superare la logica degli interventi episodici, riconoscere il valore del lavoro culturale e accompagnare la crescita delle imprese e delle organizzazioni. Innovazione, collaborazione e radicamento territoriale sono le direttrici di una politica che considera la cultura un’infrastruttura essenziale per lo sviluppo regionale”.

Il bando resterà aperto per sessanta giorni dalla data di pubblicazione. La piattaforma telematica per la compilazione e la trasmissione delle richieste di contributo sarà attiva dalle ore 10 di martedì 25 agosto fino al 5 ottobre 2026. Il periodo precedente all’apertura della piattaforma consentirà ai soggetti interessati di consultare approfonditamente l’avviso, esaminare il formulario e predisporre le proposte progettuali e la relativa documentazione.

Sul sito istituzionale della Regione Umbria sono pubblicate anche le slide presentate al pubblico lo scorso 24 luglio, in occasione della presentazione del calendario regionale dei bandi attuativi della nuova legge regionale sulla cultura e sulle imprese culturali e creative.

La misura sostiene progetti triennali finalizzati alla crescita, all’innovazione e al consolidamento degli operatori culturali e creativi umbri. L’obiettivo è rafforzarne la competitività, accompagnarne l’evoluzione organizzativa e digitale, favorire la collaborazione tra le diverse filiere e sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi, pubblici e mercati.

Il bando è articolato in tre programmi: E.C.O. – Evoluzione Culturale Organizzata, rivolto al consolidamento e all’innovazione delle imprese e delle organizzazioni culturali già attive; A.C.T. – Azione Culturale Trasversale, dedicato a progetti collaborativi fondati sull’integrazione tra soggetti, linguaggi, filiere, territori e pubblici differenti; S.P.IN. – Sviluppo Programmi Innovativi, riservato alle imprese culturali e creative di nuova costituzione.

La Regione Umbria invita operatori, enti, associazioni e reti territoriali a garantire la più ampia diffusione dell’opportunità presso tutti i soggetti potenzialmente interessati. Gli uffici regionali restano a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti.

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