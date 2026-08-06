La Giunta regionale estende l’offerta per rafforzare la prevenzione. Apprezzamento dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia



Perugia, 6 agosto 2026 – La Regione Umbria estende la vaccinazione gratuita contro il Papillomavirus umano (HPV) ai ragazzi nati nel 2005, una generazione rimasta esclusa dalla chiamata attiva introdotta nel 2017 per i maschi nati dal 2006. (Immagine illustrativa realizzata con AI)

La Giunta regionale ha approvato il provvedimento per estendere l’offerta gratuita e rafforzare la prevenzione dei tumori HPV-correlati. La scelta si basa anche sui risultati ottenuti in questi anni: secondo il monitoraggio del ministero della Salute aggiornato al 2024, l’Umbria registra coperture vaccinali superiori alla media nazionale ed è tra le regioni più avanzate nel percorso di prevenzione dei tumori HPV-correlati. Tra le ragazze la copertura raggiunge l’82,66% nella coorte delle quindicenni e il 77,42% in quella delle dodicenni.

Anche tra i ragazzi i dati mostrano chiaramente l’efficacia dell’offerta gratuita: tra i nati nel 2005, che non avevano avuto accesso alla chiamata attiva, la copertura con ciclo vaccinale completo è dell’8,46%. Sale invece al 72,67% tra i nati nel 2006 e al 77,83% tra quelli del 2007.

“L’Umbria ha costruito negli anni un sistema di prevenzione che sta dando risultati importanti. I dati dimostrano che quando la vaccinazione è gratuita e viene proposta attivamente l’adesione cresce in modo significativo. Con questo provvedimento rafforziamo un percorso che punta a proteggere la salute delle persone attraverso la vaccinazione, lo screening e l’informazione, offrendo anche ai ragazzi nati nel 2005 un’opportunità in più di prevenzione”, dichiara la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.

Il Papillomavirus umano è l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa. Nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente, ma quando persiste può causare diverse forme tumorali. In Italia si stimano oltre 6.000 nuove diagnosi ogni anno riconducibili all’HPV.

Per attuare il provvedimento, la Regione ha stanziato fino a 500 mila euro. Le risorse saranno destinate alle Aziende Usl Umbria 1 e Umbria 2, che informeranno i cittadini interessati e promuoveranno attivamente la vaccinazione.

L’estensione dell’offerta si inserisce nella strategia regionale di prevenzione, in linea con il Piano nazionale di prevenzione vaccinale e con gli obiettivi dell’Organizzazione mondiale della sanità.

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia accoglie con favore il finanziamento regionale

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia esprime apprezzamento per la decisione della Giunta regionale dell’Umbria di estendere gratuitamente la vaccinazione contro il Papillomavirus umano – HPV ai ragazzi nati nel 2005 e di destinare fino a 500 mila euro alla realizzazione dell’intervento.

«Investire nella prevenzione vaccinale significa investire direttamente nella salute dei cittadini – dichiara il presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia, Dr. Filiberto Orlacchio –. La vaccinazione contro l’HPV costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione delle patologie tumorali correlate al virus. L’estensione della gratuità è quindi una scelta importante, che deve essere accompagnata dalla possibilità concreta di accedere alla vaccinazione in modo semplice, rapido e capillare».

La normativa nazionale in materia di semplificazione ha ampliato il ruolo dei farmacisti nell’ambito delle vaccinazioni, prevedendo che i professionisti appositamente formati possano somministrare, ai cittadini di età non inferiore a dodici anni, anche gli ulteriori vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale.

Si tratta del riconoscimento normativo di una realtà ormai consolidata: i farmacisti sono professionisti sanitari formati e accreditati per lo svolgimento dell’attività vaccinale e sono già pienamente coinvolti nelle politiche pubbliche di prevenzione.

«Durante le campagne contro il Covid-19 e l’influenza, i farmacisti hanno dimostrato di poter garantire ai cittadini un servizio sanitario sicuro, professionale e facilmente accessibile – prosegue il Presidente Orlacchio –. La loro presenza capillare sul territorio, gli ampi orari di attività e la possibilità, in molte realtà, di vaccinarsi senza prenotazione e sette giorni su sette rappresentano un patrimonio organizzativo che il sistema sanitario regionale deve valorizzare pienamente».

Consentire ai cittadini di ricevere un vaccino vicino alla propria abitazione, senza affrontare percorsi complessi o lunghi tempi di attesa, significa rendere la prevenzione più immediata e aumentare concretamente le occasioni di adesione.

Il farmacista è spesso il primo professionista sanitario al quale il cittadino si rivolge. Conosce il territorio, mantiene un rapporto quotidiano e fiduciario con la popolazione ed è in grado di informare, orientare e intercettare anche coloro che, pur rientrando nelle categorie interessate, tendono a rinviare o a non completare il proprio percorso vaccinale.

Un modello già operativo è quello della vicina Regione Marche, dove la vaccinazione contro il Papillomavirus è stata estesa ai farmacisti appositamente formati nell’ambito di uno specifico accordo regionale. L’esperienza marchigiana dimostra che la somministrazione del vaccino anti-HPV da parte dei farmacisti non rappresenta una prospettiva astratta, ma una soluzione già concretamente attuata in un territorio confinante, con l’obiettivo di rendere la prevenzione più capillare e accessibile.

«L’Umbria può seguire lo stesso percorso – sottolinea il Presidente –. Il significativo finanziamento appena deliberato offre l’occasione per cominciare proprio dalla vaccinazione contro l’HPV, coinvolgendo i farmacisti formati e accreditati e valorizzando una rete professionale già presente e operativa in ogni parte della regione».

L’obiettivo indicato dall’Ordine è quello di giungere progressivamente alla somministrazione, da parte dei farmacisti in possesso dei requisiti previsti, di tutti i vaccini contemplati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale per le fasce di popolazione individuate dalla normativa.

La vaccinazione anti-HPV può costituire il primo passo concreto di questo percorso, anche alla luce delle risorse specificamente stanziate dalla Regione e della necessità di trasformare il finanziamento in un servizio facilmente raggiungibile dalla popolazione.

Proprio nella scorsa settimana, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia ha chiesto alla Regione Umbria un incontro istituzionale dedicato alla programmazione della prossima campagna vaccinale e alle prospettive di ampliamento delle vaccinazioni somministrabili dai farmacisti.

Con tale iniziativa, l’Ordine ha manifestato la piena disponibilità della professione a collaborare con l’amministrazione regionale, le aziende sanitarie e gli altri operatori coinvolti nella definizione di un modello organizzativo omogeneo, sicuro ed efficace, nonché nelle attività di formazione e aggiornamento dei farmacisti vaccinatori.

«Non chiediamo di sostituire i servizi vaccinali pubblici, ma di affiancarli e rafforzarli – conclude il Presidente Orlacchio –. I professionisti sanitari necessari sono già presenti sul territorio e hanno già dimostrato competenza, affidabilità e capacità organizzativa. Occorre metterli pienamente a disposizione dei cittadini. Cominciamo dalla vaccinazione contro l’HPV, come già avviene nelle Marche, per costruire progressivamente un’offerta vaccinale più ampia, capillare e accessibile. La prevenzione è realmente efficace quando raggiunge le persone nei luoghi e nei tempi della loro vita quotidiana».

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