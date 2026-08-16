L’anticiclone subtropicale comincia a cedere dopo giornate segnate da afa, umidità e temperature fino a 35 gradi: da domani è atteso un deciso cambiamento, con rovesci, temporali e aria più respirabile

Perugia, 16 ago. 2026 – L’asfalto che restituisce calore fino a sera, le piazze svuotate nelle ore centrali, le finestre spalancate nella vana ricerca di un filo d’aria. Anche l’Umbria è rimasta prigioniera della grande bolla africana che, per giorni, ha trasformato città e vallate in una fornace. Ma la lunga morsa del caldo torrido sembra ormai avere le ore contate.

L’anticiclone subtropicale, responsabile dell’ultima fiammata estiva, mostra infatti i primi segnali di cedimento. A incrinarne la struttura sarà una debole saccatura in quota, accompagnata dalla formazione di un minimo di pressione sul golfo Ligure. Un cambiamento destinato a riportare instabilità, nuvole e soprattutto un progressivo calo delle temperature. Il Centro funzionale della Regione Umbria indica già per domenica pomeriggio la possibilità di rovesci e brevi temporali, difficili però da localizzare con precisione.

Prima della svolta, il caldo continuerà ancora a farsi sentire. Le temperature massime previste per oggi, domenica, raggiungono i 34 gradi a Perugia e Amelia e i 35 a Terni, Orvieto e Castiglione del Lago. Valori più contenuti, ma ugualmente elevati, nelle aree montane: 33 gradi a Spoleto e 31 a Norcia. Il disagio è accentuato dall’umidità e dalle minime ancora alte, che renderanno faticoso anche il riposo notturno.

Il cambio di scena più evidente è atteso lunedì 17 agosto. Il cielo dovrebbe diventare molto nuvoloso o coperto, con rovesci e temporali che interesseranno in modo particolare Toscana, Umbria e alto Lazio. Le massime scenderanno di alcuni gradi: intorno ai 32 a Perugia, 33 a Terni e Orvieto, 31 a Spoleto e Amelia e 29 a Norcia. Una flessione sufficiente ad allentare la pressione dell’afa e a restituire un po’ di respiro soprattutto nelle conche e nei centri urbani. Le previsioni nazionali annunciano una fase instabile anche per martedì, con precipitazioni localmente abbondanti sulle regioni centrali.

Il sollievo, tuttavia, potrebbe presentarsi con il volto più brusco dei temporali estivi: raffiche di vento, rovesci intensi e grandine non sono da escludere nei fenomeni più organizzati. La Protezione civile regionale ha emesso un documento di allerta per temporali valido da domenica 16 agosto. Allerta Meteo Umbria invita quindi a seguire gli aggiornamenti, soprattutto in vista degli spostamenti e delle iniziative all’aperto.

Non sarà ancora la fine dell’estate. Il sole tornerà a guadagnare spazio e le temperature potranno nuovamente risalire. Ma il muro d’aria rovente che ha avvolto l’Umbria comincia finalmente a mostrare le prime crepe. E dopo giorni di notti insonni, serrande abbassate e strade incandescenti, anche pochi gradi in meno avranno il sapore di una liberazione.

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