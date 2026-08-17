ASSISI, ago. 2026 – Alla luce delle notizie sull’imminente riapertura di una parte consistente delle superfici del parcheggio di Piazza Matteotti, interessate dall’incendio del maggio 2025, il Comitato dei Residenti del Centro Storico di Assisi chiede massima chiarezza e fermezza dell’amministrazione nel ristabilire i pochi vantaggi a disposizione della cittadinanza. L’obiettivo è ricevere certezze sulle politiche future di gestione della struttura, oggi in mano a SABA Italia come da rinnovo di convenzione con il Comune del 2019.

Il Comitato – rigeneratosi dal sentire comune e dalla necessità di un soggetto aggregatore che faccia da megafono ai bisogni e al rispetto del diritto alla città dei suoi abitanti – vuole ribadire la necessità di una maggiore attenzione alle esigenze degli stessi, in particolare sul tema degli spazi di sosta. A fronte delle recenti modifiche alla viabilità, attuate dal Comune nella area di Piazza Nova per recuperare stalli persi dopo l’incendio nel parcheggio, sorgono interrogativi urgenti sul ripristino delle condizioni precedenti all’incidente in vista della riapertura.

Gli Abbonamenti mal gestiti: In primo luogo, si chiede se, nel quadro degli accordi presi, sarà possibile riattivare gli abbonamenti per chi già ne usufruiva da anni, spingendosi oltre la quota dei 60 posti riservati dichiarati a luglio 2025. Inoltre, considerando la crescita costante e destagionalizzata dei flussi turistici, chiede se sia prevista una quota ulteriore di abbonamenti capace di coprire anche le crescenti esigenze dei lavoratori, legate all’aumento delle attività ricettive e ristorative.

Convenzioni a tutela degli Assisani: La convenzione a prezzo ridotto e le due ore gratuite per residenti del Comune di Assisi rappresentano una garanzia vitale per fruire della città, mettendola al riparo dalle logiche del solo valore di scambio turistico. Verranno ripristinate e garantite, specialmente in vista dell’attivazione dei varchi elettronici?

Riqualificazione urbana sì o no?: il Comitato ricorda che il rinnovo della convenzione di sette anni fa portava in dote una riqualificazione dell’area di superficie. La Delibera di Giunta (28/2/2019) prevedeva infatti un miglioramento dell’accessibilità, il recupero di stalli liberi e una maggiore fruibilità del verde. Poiché questi interventi rappresentano un passo fondamentale per potenziare l’armatura urbana e i servizi di prossimità all’abitazione. Il Comitato chiede se, superata l’emergenza, tali progetti siano ancora contemplati e quale sia il loro orizzonte temporale? Il Comitato infine ribadisce a Sindaco e Assessori, nonché ai Dirigenti di Saba Italia (già contattati per vie private) di essere a disposizione per partecipare agli incontri in vista nelle prossime settimane, a garanzia di una transizione pacifica alla riapertura del parcheggio Matteotti, e a tutela dei diritti di tutti i cittadini di Assisi e specialmente di coloro che vivono e lavorano in centro storico.

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