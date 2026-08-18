Foligno, 18 ago. 2026 – Prende il via venerdì 21 agosto, in piazza della Repubblica, a Foligno, alle 21, la cinquantesima edizione della Quintanella di Scafali, con la gara dei tamburini rionali. Questo il programma della manifestazione
Sabato 22 agosto, alle 21, appuntamento al campo dei Giochi, a Scafali, per la Giostra della Quintanella;
Domenica 23 agosto, per il trofeo Trinci, gara nazionale dei tamburini al Campo dei Giochi, alle 18;
Lunedì 24 agosto, alle 16, all’info point Quintanella di Scafali, torneo di scacchi;
Martedì 25 agosto, alle 21, torneo di arco tradizionale al Campo dei Giochi;
Giovedì 27 agosto, alle 21, giochi di bandiere, gara dei gruppi sbandieratori locali in Piazza del Popolo;
Venerdì 28 agosto, alle 21, in Piazza del Popolo, investitura dei cavalieri e rappresentazione teatrale a cura degli 8 rioni;
Sabato 29 agosto, per le vie del centro di Scafali, corteo storico;
Domenica 30 agosto, alle 21, Giostra della Quintanella.
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