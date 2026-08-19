La 17enne Cristina Dottori tra le 15 atlete convocate a Tenerife. Il sindaco Pierotti: «Un esempio bellissimo per tanti nostri ragazzi»

CORCIANO, 19 ago. 2026 – Da Corciano ai Mondiali per vestire la maglia Azzurra. Cristina Dottori, 17 anni e residente nel Comune di Corciano, è tra le quindici atlete convocate nella Nazionale italiana femminile Under 18 di pallanuoto impegnata ai World Aquatics Women’s U18 Championships di Tenerife, in Spagna, dal 16 al 23 agosto.

La giovane pallanuotista è stata scelta dal tecnico federale Giacomo Grassi al termine di un lungo percorso di selezione e in questi giorni sta vivendo l’esperienza più importante della sua giovane carriera, confrontandosi con le migliori nazionali giovanili del mondo. Un risultato prestigioso che corona un percorso sportivo già ricchissimo di esperienze.

Nata a Perugia il 27 dicembre 2008, Cristina si avvicina all’acqua da piccolissima e nel 2013 frequenta la scuola nuoto della piscina Pellini di Perugia. Passa poi alla minipallanuoto e, a soli sette anni, partecipa alla sua prima edizione dell’HaBaWaBa Festival di Lignano Sabbiadoro. Entra successivamente nella pallanuoto femminile con la Libertas Rari Nantes Perugia, sotto la guida dei tecnici Massimo Arcangeli e Donatella Pierdomenico. A soli 13 anni comincia a disputare i campionati giovanili in prestito alla Rari Nantes Florentia, continuando contemporaneamente a giocare la Serie B femminile a Perugia e affrontando due volte alla settimana il viaggio verso Firenze per allenarsi. L’anno successivo arriva anche l’esperienza in Serie A2 a Firenze. Nel 2023 la prima grande soddisfazione internazionale: la convocazione con la Nazionale Under 15, con cui disputa i Campionati Europei di Zagabria, chiusi dall’Italia al quarto posto. Dal 2024 Cristina si è trasferita a Parma, dove affianca all’attività sportiva gli studi al liceo scientifico e milita in Serie A2 con lo Sport Center Parma, società con la quale continuerà a giocare anche nella prossima stagione agonistica.

Nel suo curriculum figurano inoltre tre partecipazioni consecutive alle Junior Olympics USA Water Polo con La Jolla United di San Diego, in California. Esperienze che hanno contribuito alla sua crescita non soltanto tecnica e sportiva, ma anche personale.

«Vedere una ragazza di appena 17 anni della nostra comunità arrivare a rappresentare l’Italia in un campionato mondiale è motivo di grande orgoglio per tutta Corciano – sottolinea il sindaco di COrciano Lorenzo Pierotti – Dietro risultati come questo ci sono certamente talento e capacità, ma soprattutto anni di allenamenti, sacrifici, viaggi e una determinazione straordinaria. La storia di Cristina è un bellissimo messaggio per tanti nostri ragazzi: i grandi obiettivi si costruiscono giorno dopo giorno. A lei va l’abbraccio e il tifo di tutta Corciano».

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