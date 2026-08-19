Presidente Proietti: “La persona e le relazioni al centro delle scelte pubbliche”. Sabato l’assessora Meloni allo stand con il maestro cioccolatiere Alberto Farinelli

Perugia, 19 agosto 2026 – “Oggi abbiamo bisogno di luoghi nei quali tornare a incontrarsi, ascoltarsi e riconoscere ciò che unisce. Il Meeting di Rimini continua ad essere uno di questi luoghi e il tema scelto per questa edizione ci richiama a una responsabilità molto concreta: rimettere la persona e le relazioni umane al centro delle scelte pubbliche, dell’economia, dell’innovazione e della vita delle nostre comunità”. Lo afferma la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti alla vigilia della 47esima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, in programma alla Fiera di Rimini dal 21 al 26 agosto con il titolo “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, tratto dall’ultimo verso della Divina Commedia.

Sei giornate di incontri, testimonianze, mostre, spettacoli e appuntamenti dedicati ai grandi temi dell’attualità, dalla pace alle crisi internazionali, dall’Europa al lavoro, dalla scuola alla sanità, fino alle trasformazioni prodotte dalla scienza, dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale.

La Regione Umbria sarà presente al Meeting anche con uno spazio pensato per raccontare il territorio attraverso un’esperienza diretta, mettendo insieme natura, spiritualità, mobilità lenta, turismo e identità. Al centro dello stand un percorso analogico e interattivo dal titolo “Corpo in movimento, spirito in cammino”, costruito attorno all’immagine del “Cuore Verde” e concepito per accompagnare i visitatori alla scoperta di cammini e ciclovie umbre.

Sul pavimento una grande mappa dell’Umbria introdurrà il visitatore al percorso, mentre una parete interattiva proporrà il “Bivio delle Emozioni”: da una parte “Il vento sul viso”, dedicato al mondo delle ciclovie e a chi sceglie il movimento e l’avventura; dall’altra “La terra sotto i piedi”, riservato ai cammini, alla lentezza e alla scoperta del territorio a passo d’uomo. Attraverso una serie di domande sarà possibile arrivare a uno dei 32 itinerari proposti, 16 cammini e 16 ciclovie, e ricevere la scheda del percorso più vicino alle proprie aspirazioni di viaggio.

Uno spazio particolare sarà dedicato al Cammino di Francesco, che nell’anno dell’ottavo centenario della morte del Santo assume un significato centrale nella proposta dell’Umbria. Non soltanto un itinerario turistico, ma un percorso capace di unire paesaggio, storia, spiritualità e un modo diverso di attraversare e conoscere i territori. È anche un’occasione importante per la presentazione dell’Associazione Cammini di Francesco, di cui l’Umbria è socio fondatore, che in questo anno speciale dell’ottavo centenario della morte di San Francesco presenterà anche le altre iniziative in cantiere.

“Come Umbria – sottolinea la presidente Proietti – sentiamo una responsabilità particolare in questo 2026. Ottocento anni dopo il Transito di Francesco, la nostra terra custodisce e consegna al mondo un messaggio che non appartiene soltanto alla storia. Francesco parla all’oggi. Parla della pace quando sceglie il dialogo invece dello scontro, della fraternità quando riconosce nell’altro un fratello, della cura del creato quando contempla ogni elemento della natura come parte di una relazione universale. E ci ricorda soprattutto che la pace comincia dal disarmo del cuore”.

Accanto ai cammini, il Meeting sarà anche occasione per valorizzare il cicloturismo umbro. Nello stand sarà allestita un’area fotografica con una bicicletta inserita in una grande cornice a forma di cuore, collegata alla promozione delle ciclovie regionali e in particolare della Ciclovia del Lago Trasimeno, l’anello di circa 60 chilometri vincitore del Green Road Award 2026. Un riconoscimento che premia una proposta turistica fondata sulla sostenibilità, sull’accessibilità e sulla fruizione lenta del paesaggio.

Il racconto dell’Umbria passerà anche attraverso uno dei prodotti più riconoscibili della sua tradizione. La Scuola del Cioccolato Perugina collaborerà infatti con la Regione Umbria animando gratuitamente lo stand con le dimostrazioni del maestro cioccolatiere Alberto Farinelli. Lo show cooking sarà accompagnato anche dalla distribuzione di Baci Perugina confezionati e diventerà un ulteriore momento di incontro con il pubblico. Sabato 22 agosto allo stand sarà presente anche l’assessora regionale Simona Meloni, che parteciperà all’appuntamento insieme al maestro cioccolatiere, in una giornata particolarmente significativa per il Meeting. La presenza della Scuola del Cioccolato Perugina diventa così anche un’occasione per raccontare, accanto ai cammini, al paesaggio e alla mobilità sostenibile, una componente fortemente identitaria del sistema produttivo e agroalimentare umbro.

Le dimostrazioni sono previste venerdì 21 agosto, con due appuntamenti a partire dalle 11.30 e due nel pomeriggio a partire dalle 17; sabato 22 agosto alle 11.30; domenica 23 agosto con due appuntamenti pomeridiani a partire dalle 17.

“Vogliamo raccontare un’Umbria che invita a fare esperienza dei suoi luoghi – evidenzia la presidente. Camminare, pedalare, conoscere un paesaggio, entrare in contatto con le comunità e con le nostre eccellenze significa scoprire una terra che può offrire contemporaneamente bellezza, autenticità, cultura e qualità della vita. Il Cuore Verde è il racconto di un territorio nel quale natura e presenza umana continuano a dialogare”.

Tra i momenti più attesi dell’edizione 2026 ci sarà la visita di Papa Leone XIV alla Fiera di Rimini sabato 22 agosto. Una presenza che per l’Umbria arriva a pochi giorni dall’incontro del Pontefice con migliaia di giovani ad Assisi, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, in occasione del “GO! Franciscan Youth Meeting”.

“Accoglieremo la presenza di Papa Leone XIV al Meeting con la stessa gioia con cui l’Umbria lo ha accolto pochi giorni fa ad Assisi – prosegue Proietti. Il 6 agosto, davanti alla Porziuncola e insieme a migliaia di giovani, abbiamo vissuto un momento di straordinaria intensità. Ora il Santo Padre porterà a Rimini ancora una volta una parola rivolta soprattutto alle nuove generazioni e a un mondo che ha un enorme bisogno di pace, di fraternità e di coraggio”.

“Il verso di Dante scelto come titolo del Meeting – conclude la presidente –parla di una forza capace di muovere, generare e tenere insieme. In un appuntamento che mette in relazione persone, culture, fedi e responsabilità differenti, l’Umbria porta la propria esperienza e la voce della terra di Francesco: la convinzione che fraternità, pace e sviluppo sostenibile abbiano bisogno di relazioni, gesti concreti, scelte pubbliche e responsabilità quotidiane”.

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