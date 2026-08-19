Terni, 19 ago. 2026 – La Polizia di Stato di Terni ha dato esecuzione, nella giornata odierna, a un provvedimento di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un giovane di 24 anni.

Il giovane era stato sottoposto, qualche tempo fa, alla misura dell’obbligo di dimora con permanenza notturna presso la propria abitazione, nell’ambito di un procedimento penale scaturito da un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Terni, nel corso della quale gli erano state contestate diverse cessioni di hashish e cocaina.

I successivi controlli effettuati dagli investigatori hanno consentito di accertare reiterate violazioni delle prescrizioni imposte, puntualmente segnalate all’Autorità Giudiziaria.

Alla luce delle violazioni riscontrate, la Procura di Terni ha richiesto l’aggravamento della misura cautelare, sostituendo quella precedentemente applicata con la custodia cautelare in carcere.

Nella giornata odierna, personale della Squadra Mobile ha quindi dato esecuzione al provvedimento e, al termine degli adempimenti di rito, il 24enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Terni – Sabbione.

Si precisa che il procedimento penale è tuttora pendente e che, in conformità al principio costituzionale della presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato potrà essere definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

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