Città di Castello, 21 ago. 2026 – Nella mattinata di martedì, nel Comune di Città di Castello, personale del locale Commissariato di P.S. con il contributo del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio.

L’attività nasce dall’esigenza di garantire un presidio costante e visibile, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati predatori e alla verifica delle situazioni che possono incidere sulla sicurezza e sulla tranquillità della cittadinanza.

Nel corso del servizio effettuato nel centro storico e nelle vie adiacenti sono stati effettuati 5 posti di controllo, identificate 80 persone e sottoposti a verifica oltre 50 veicoli. I controlli hanno interessato anche 3 esercizi pubblici e le principali aree di aggregazione, consentendo agli operatori di mantenere un contatto diretto con cittadini e operatori economici.

In questo contesto, anche il rapporto con i cittadini e con gli esercenti rappresenta un elemento fondamentale per raccogliere segnalazioni e informazioni utili all’attività di prevenzione.

I servizi straordinari proseguiranno nei prossimi giorni e saranno modulati sulla base dell’analisi delle esigenze del territorio, delle segnalazioni ricevute e dei fenomeni che maggiormente incidono sulla sicurezza della comunità.

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