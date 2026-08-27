Perugia, 27 ago. 2026 I Carabinieri delle Stazioni di Ponte San Giovanni e Perugia-Fortebraccio hanno tratto in arresto due persone, rispettivamente di 27 e 51 anni.

L’intervento è stato eseguito in risposta ad alcune segnalazioni pervenute da privati cittadini relative ad una presunta attività di spaccio gestita dal cinquantunenne. Durante un servizio di osservazione l’individuo è stato notato nei pressi della propria abitazione mentre consegnava una busta in plastica ad un altro soggetto, il quale successivamente si allontanava in automobile.

Nel corso degli accertamenti è stata eseguita una perquisizione personale e veicolare che ha permesso di rinvenire nella disponibilità del ventisettenne due panetti di sostanza presumibilmente del tipo marijuana (per un peso complessivo di circa 100 g), un panetto di sostanza presumibilmente del tipo hashish (del peso di circa 100 g) e la somma di denaro contante di 1.460 euro.

Nella disponibilità del cinquantunenne sono stati rinvenuti complessivamente del tipo hashish per un peso complessivo di 4,678 Kg di hashish, sostanza stupefacente del tipo marijuana per 1,310 Kg nonché 69 piantine di marijuana, due serre complete di impianto di illuminazione e infiorescenze varie. Sono stati altresì rinvenuti un bilancino di precisione, materiale idoneo al confezionamento una pistola calibro 9×21 illegalmente detenuta.

Sulla base degli elementi raccolti, i due uomini sono stati dichiarati in stato di arresto. Al termine delle formalità di rito, il cinquantunenne è stato associato al carcere di Perugia – Capanne in attesa dell’udienza di convalida, mentre il ventisettenne è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo, all’esito del quale gli è stata applicata, con il consenso delle parti, la pena di 11 mesi di reclusione ed euro tremila di multa.

All’esito dell’udienza di convalida il cinquantunenne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

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