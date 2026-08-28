Perugia, 28 ago. 2026 – Una notte spezzata in pochi secondi, lungo una strada che separa appena qualche chilometro da casa. Due ragazzi di 16 e 17 anni hanno perso la vita nel drammatico incidente avvenuto poco dopo le 23 di ieri sulla strada Marscianese, all’altezza di Sant’Enea, frazione di Perugia.

Le vittime sono Samuele Morettini, 16 anni, e Leonardo Bertino, 17, entrambi residenti a San Martino in Colle. Viaggiavano sui sedili posteriori di una Mercedes Classe A sulla quale si trovavano altri tre giovanissimi. Per cause ora al vaglio degli investigatori, all’uscita di una curva l’auto ha perso aderenza, è uscita dalla carreggiata, si è ribaltata più volte e ha terminato la corsa contro il muro di un’abitazione.

L’impatto è stato devastante. Samuele e Leonardo sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e per loro non c’è stato nulla da fare. I soccorritori intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne la morte.

Feriti gli altri tre occupanti della vettura: il conducente, un diciottenne neopatentato, una ragazza della stessa età e un ragazzo di 16 anni. Tutti sono stati trasportati all’ospedale di Perugia. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della polizia locale, chiamata a ricostruire ogni istante precedente allo schianto. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori c’è anche la velocità alla quale procedeva la vettura, ma saranno i rilievi e gli ulteriori accertamenti a chiarire le cause della tragedia.

La Procura di Perugia ha intanto aperto un fascicolo per omicidio stradale e il diciottenne che si trovava alla guida è stato iscritto nel registro degli indagati, atto necessario per consentire gli approfondimenti investigativi e garantire le tutele previste dalla legge.

La notizia ha gettato nello sconforto San Martino in Colle, la frazione alle porte di Perugia dove Samuele e Leonardo vivevano e dove in poche ore il dolore delle due famiglie è diventato quello di un’intera comunità. Amici, conoscenti e residenti si sono stretti attorno ai loro familiari. Anche l’amministrazione comunale di Perugia ha espresso ufficialmente il proprio cordoglio per la morte dei due giovanissimi.

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