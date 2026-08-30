Piediluco, 30 ago. 2026 -Da ieri, sabato 29 agosto, fino a domenica 6 settembre, torna il Festival del Libero Pensiero ECCEZIONAL…Mente, giunto alla sesta edizione, che unisce le arti e le neuroscienze, con incontri, dibattiti, laboratori, performance e spettacoli.

Il festival, ideato e diretto da Stefano de Majo con l’apporto della Casa del Giovane di Piediluco, la Tabor e Acciaio Teatro, è giunto alla sua sesta edizione.

Come da tradizione gli eventi si terranno principalmente in vari luoghi intorno e al centro del bacino del lago di Piediluco, con una finestra finale a Monteluco di Spoleto, unendo così tra acque e boschi sacri i due Lucus dell’ Umbria.

“La bellezza del paesaggio, è da sempre una cifra del Festival – afferma il direttore artistico Stefano de Majo – così come il serrato dialogo tra arte e neuroscienze”. Il programma si compone di cinque giornate, con due rispettivi fine settimana e una data infrasettimanale al centro che vedrà la presenza di due brillantissime menti che testimoniano con la loro quotidiana esperienza come le neuroscienze e le arti possano dialogare in maniera proficua e serrata.

Si apre nel fine settimana con due intense giornate rispettivamente sabato 29 agosto incontrando la mente eccezionale di Rino Gaetano con un incontro col suo amico del cuore Mimì Messina e uno spettacolo sul cantante crotonese al Manila Club alla sera. Si prosegue domenica 30 con una giornata dedicata all’ universo femminile, con spettacoli sulla spiaggia di Miralago e in battello al tramonto sul lago, compresa una seduta di respirazione e meditazione aperta a tutti sulla spiaggia a cura della dottoressa Cinzia Dell’Imperio. Mercoledì 2 settembre pomeriggio saranno ospiti due menti davvero eccezionali che uniscono arte e scienza.

Infatti tra le 17 e le 19, a compendio della rappresentazione di due piéce teatrali da quindici minuti ciascuna, per la regia di Riccardo Leonelli con l’interpretazione degli allievi della scuola di teatro, Povero Willy, sul tema delle Stanze della Mente, interverranno presso il prato del Molo 21 che affaccia sul lago, l’autore e regista romano di Elsinore Carnival, Riccardo Brunetti, nonché docente ordinario di Psicologia Generale e Cognitiva e la dottoressa Valentina Rapaccini, neuropsichiatra infantile e letterata che commenteranno dapprima le opere rappresentate dagli attori in scena. Successivamente i due ospiti argomenteranno il connubio tra teatro e psiche ed esporranno le proprie recenti opere artistiche nel teatro e nella letteratura.

Riccardo Brunetti è uno dei massimi esponenti in Italia del teatro Immersivo, avendo dallo scorso aprile fino a metà luglio tenuto ininterrottamente in scena a Roma, lo spettacolo Elsinore Carnival, ottenendo un grande successo di critica e pubblico e premiato come migliore spettacolo e migliore regia allo Shakespeare Fest di Roma.

Elsinore Carnival ripartirà da metà settembre fino a Natale le rappresentazioni allo Spazio XX1 di Roma.

“Siamo onorati di ospitare quest’anno all’interno del festival probabilmente la massima espressione italiana di teatro Immersivo – commenta il direttore artistico del festival – con un ricco programma che prevede molte altre rappresentazioni e incontri che vedranno protagonisti psichiatri, psicologi, musicoterapeuti, artisti, attori, coreografi e registi di valore assoluto come di seguito in programma dettagliato elencati”- conclude Stefano de Majo con soddisfazione, invitando tutti a partecipare sulle rive del lago di Piediluco e nel bosco sacro di Monteluco, al Festival Eccezional…Mente, per dimostrare come ogni mente, piccola o grande, possa rivelarsi eccezionale proprio nelle sue imperfezioni.

La rassegna Eccezional…Mente contiene come da tradizione anche una produzione teatrale in esclusiva che vedrà il 5 settembre impegnati come attori gli ospiti e il personale socio sanitario della Casa del Giovane con l’apporto della musicoterapeuta Emanuela Boccacani e della coreografa specializzata in psicomotricità Marika Brachettoni.

Vi saranno anche laboratori per bambini di pittura e maschere e la presenza di due scuole di teatro di noti attori di livello nazionale, che operano anche sul territorio, Maria Vittoria Cozzella e Riccardo Leonelli. Anche quest’anno il Festival assegnerà due premi che saranno consegnati alla dottoressa Valentina Rapaccini e al prof. Riccardo Brunetti per aver nel corso dell’anno unito con le proprie attività professionali, arte e neuroscienze in simbiosi tra loro.

“Vi aspettiamo nel teatro a cielo aperto del lago e del bosco sacro di Lucus”- conclude Stefano de Majo.

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