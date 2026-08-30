Oltre 70 giocatori per il Memorial Maurizio Cavallaro

Terni, 30 ago. 2026 – Ventiquattro campi Astropitch originali degli anni Ottanta, porte in plastica, maglie dei club inglesi e oltre settanta appassionati pronti a sfidarsi sul panno verde. Sabato 12 settembre Macerata tornerà a essere una delle capitali italiane del Subbuteo tradizionale con una nuova edizione del Memorial “Maurizio Cavallaro”, torneo che quest’anno renderà omaggio alla leggendaria FA Cup inglese.

La competizione, organizzata dal Subbuteo Club Old Lions Macerata, sarà ospitata negli spazi della Bocciofila XXIV Maggio. Il calcio d’inizio è previsto intorno alle 9 e richiamerà giocatori provenienti da tutta Italia, tra cui alcuni dei migliori specialisti del calcio in miniatura tradizionale.

A rendere particolarmente suggestiva l’edizione 2026 sarà proprio l’ambientazione ispirata alla più antica e affascinante coppa del calcio inglese. Scenografie e stendardi originali ricreeranno un’atmosfera d’Oltremanica, mentre ogni partecipante scenderà in campo indossando la maglia del club inglese scelto, dalla Premier League fino alle categorie più lontane del calcio britannico, arrivando addirittura all’undicesima divisione.

Un vero e proprio viaggio nella tradizione calcistica inglese, ma in miniatura, giocato sui caratteristici campi Astropitch originali degli anni Ottanta. In tutto saranno 24 i tavoli di gioco predisposti per una giornata che si annuncia intensa, tra tecnica, precisione, strategia e quella componente nostalgica che continua a rendere il Subbuteo un fenomeno capace di attraversare le generazioni.

Le partite potranno essere seguite anche a distanza grazie alle dirette su YouTube, accessibili attraverso la pagina Facebook del Subbuteo Club Old Lions Macerata.

Tra i protagonisti attesi ci sarà anche il ternano Marco Perotti, tesserato Fisct con il Subbuteo Club Castelfiorentino Firenze. Perotti si confronterà con un parterre di alto livello e, come nelle precedenti competizioni, proverà a giocarsi le proprie carte fino in fondo per conquistare una posizione di prestigio nella classifica generale del trofeo.

A Macerata, dunque, per un giorno il grande calcio tornerà alle sue dimensioni più piccole: quelle di un omino di plastica, di una pallina spinta con un colpo di dito e di un panno verde sul quale passione e agonismo continuano a essere tutt’altro che in miniatura.

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