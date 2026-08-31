Nel cuore dell’ottavo centenario del transito di San Francesco, la frazione folignate promuove un ciclo di iniziative dedicate ai valori del Poverello di Assisi. Incontri, una mostra collettiva, poesia e fotografia uniranno comunità civile e religiosa in un messaggio di fraternità, inclusione, solidarietà e rispetto per il creato

Servizio a cura di ANDREA PIERMARINI

FOLIGNO, 31 ago. 2026 – La società civile e la comunità religiosa di Sant’Eraclio saranno fautrici di tre eventi che avranno come comune denominatore spiritualità, desiderio di pace, arte e cultura che si integreranno con il rispetto per il creato, la gioia, l’umiltà, il servizio, il dialogo, il perdono, la gratitudine tutti insegnamenti che San Francesco ha elargito a piene mani all’umanità.

In un momento storico in cui le guerre nel mondo non hanno fine, la popolosa frazione folignate di Sant’Eraclio, in occasione dell’ottavo centenario del transito di San Francesco d’Assisi, si farà portavoce di un messaggio di armonia, concordia, intesa, fraternità, riconciliazione, solidarietà. A riflettere sul valore della pace sarà Sua Eminenza Monsignor Felice Accrocca Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino – Foligno che relazionerà su “Pace e bene nella contemporaneità”. L’incontro si terrà sabato 19 settembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Marco. Nella stessa serata a partire dalle ore 22 nell’antico borgo del Castello dei Trinci e più precisamente nella Chiesa di Santa Croce, luogo sacro in cui nei secoli i santeracliesi hanno potuto esprimere la propria fede, lasciando testimonianze artistiche della loro religiosità popolare e spiritualità, verrà inaugurata una mostra di artisti a cura dell’avvocato Pierluigi Metelli in quanto a Sant’Eraclio l’arte è vissuta come incontro e la bellezza come strumento di pace.

Al termine è previsto un brindisi finale con la degustazione del pane di San Francesco. Alla mostra parteciperanno sia valenti artisti che allievi di Centri socio riabilitativi e educativi umbri per persone disabili o con deficit psicofisico e intellettivo : Velia Astolfi, Giuliano Belloni, Maurizio Cancelli, Raffaella Ercolano, Francesco Federici, Francesco Fratini, Angela Franquillo, Luciano Guidotti, Ferdinando Lauretani, Linda Lucidi, Cristina Nonni, Antonio Persichini, Vincenzo Petesse, Luigi Pugnali, Walter Sensini, Mariolina Savino, Sergio Timi, Francesca Tobia, “Il Posto delle Fragole”, “Istituto Serafico” di Assisi, “La Serra” di Borroni, “Opera Monsignor Bonilli”. La mostra collettiva resterà aperta dal 19 settembre all’ 11 ottobre. 2026. Mercoledì 23 settembre sarà la volta della cultura in quanto verrà presentato dal poeta e fotografo Angelo Angelucci il libro “Le Strade di San Francesco – Amor Vincit Omnia” composto da poesie e immagini dedicate al Poverello di Assisi edito da “Tevere Edizioni”.

La serata a partire dalle ore 21 si svolgerà nel Centro Giovani dell’Unità Pastorale “Sant’Eraclio – Cancellara” in Piazza Fratti e si avvallerà della proiezione delle foto presenti nel libro. Sabato 26 febbraio alle ore 17 al Centro Giovani la collettività di Sant’Eraclio avrà l’opportunità di ponderare sulla valorizzazione delle anime delle creature, facendosi coinvolgere emotivamente attraverso le letture sotto il cielo di San Francesco. Sarà dunque un pomeriggio incentrato essenzialmente sulla lettura di poesie, dedicate espressamente al Patrono d’Italia, effettuate da eminenti poeti umbri. L’iniziativa è curata da Paolo Angelucci, Linda Lucidi con la collaborazione di Donatella Eleuteri.

Un’occasione in cui per parlare di tematiche rilevanti e di spessore, Sant’Eraclio si metterà in vetrina per far conoscere e apprezzare le proprie bellezze storico- architettoniche diventando punto nevralgico e volano di vicinanza, solidarietà, cultura, arte e poesia. Oltre al Comune di Foligno a promuovere i tre eventi saranno gli enti e le associazioni che operano nel tessuto sociale della frazione folignate (Oratorio “don Mariano” e la Parrocchia “San Pietro Apostolo”, il Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria di Sant’Eraclio, il “Carnevale dei ragazzi”, “LiberAmente,” “Le Tre Cannelle”, l’“Associazione sportiva dilettantistica Sant’Eraclio” e “la Libera Università Popolare – UniAuser”) che ancora una volta dimostreranno di lavorare collegialmente per l’interesse comune della frazione folignate, esprimendo concetti valoriali portanti per la società.

All’esordio dell’anno giubilare francescano (gennaio 2026) in concomitanza con le iniziative per il Natale 2025, all’interno della Chiesa del Castello dei Trinci, venne posizionato il plastico in legno della “Citta di Assisi” mutuato dagli affreschi della Basilica Superiore di Assisi e traslato in scala, su richiesta di Enrico Bellani aiuto del regista Michelangelo Antonioni che stava elaborando in quegli anni l’idea di un film dedicato alla vita di San Francesco e Santa Chiara di Assisi. Fu realizzato nel 1991 dagli artisti del Carnevale dei Ragazzi e venne esposto per evidenziarne l’eccellenza artigianale e per testimoniare la presenza di San Francesco nel territorio folignate.

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