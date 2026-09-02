Custodito a Vallegloria e tramandato dalla memoria monastica come dono del Poverello alla beata Balbina, il manufatto sarà ora sottoposto a indagini scientifiche e storico-artistiche. Venerdì 4 settembre la presentazione ufficiale alla presenza del vescovo Felice Accrocca

di GILBERTO SCALABRINI

Spello, 2 sett. 2026 -Un antico tessuto riemerge dal silenzio del monastero di Vallegloria e riporta Spello sulle tracce di san Francesco. Il manufatto, custodito nel cenobio alle pendici del monte Subasio, viene identificato da una consolidata tradizione locale con il dono che il Poverello di Assisi avrebbe lasciato alla beata Balbina durante una visita alla comunità monastica.

Una storia tramandata per secoli, ma che ora dovrà confrontarsi con la scienza. Il racconto dell’incontro tra Francesco e la beata Balbina, infatti, non trova riscontro nelle più antiche fonti francescane e proprio per questo ogni conclusione sull’origine e sulla datazione del tessuto resta, al momento, sospesa. Il reperto sarà sottoposto ad approfondite indagini scientifiche, diagnostiche e storico-artistiche per stabilirne l’epoca, le caratteristiche e il contesto di provenienza.

Il ritrovamento ha comunque suscitato forte emozione nella comunità del monastero di Vallegloria, nella Diocesi di Foligno e a Spello. Al di là dell’eventuale conferma della tradizione francescana, il manufatto rappresenta infatti una testimonianza legata alla memoria religiosa e culturale custodita per generazioni all’interno del monastero.

Una memoria che le monache intendono ora proteggere. La comunità ha espresso la volontà di promuovere un accurato intervento di restauro e conservazione, necessario per salvaguardare il tessuto e consentirne lo studio. Se le analisi dovessero confermarne l’antichità e una particolare rilevanza storico-artistica, il reperto potrebbe assumere un interesse ben più ampio rispetto alla dimensione locale.

Il primo momento pubblico sarà venerdì 4 settembre, alle 17, nella chiesa del monastero di Vallegloria. Monsignor Felice Accrocca, vescovo delle Diocesi di Foligno e di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, presiederà la celebrazione eucaristica.

Al termine della liturgia il tessuto e le circostanze del ritrovamento saranno presentati ufficialmente alla presenza delle autorità religiose e civili. Saranno illustrati anche il percorso di studio, il progetto di restauro e le iniziative di valorizzazione previste.

Per sapere se quel frammento di stoffa abbia davvero attraversato i secoli dalle mani di Francesco fino a Vallegloria serviranno dunque ancora prove e analisi. Per ora resta una traccia materiale attorno alla quale Spello riscopre una delle sue memorie più antiche, sospesa tra storia, fede e tradizione.

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