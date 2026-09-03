Dal primo numero del 27 dicembre 1908 fino all’annata 1971: quasi trenta volumi, con inserti, figurine, giochi e gadget raccolti in oltre tre decenni. Marco Bernardini consegna alla Biblioteca comunale una collezione pressoché completa e unica nel panorama bibliotecario umbro

di GILBERTO SCALABRINI

Foligno, 3 sett. 2026 – Tutto comincia con un esercito in miniatura, ritagliato nella carta. Soldatini da staccare dalle pagine, mettere in fila, far avanzare sul tavolo di casa. Marco Bernardini era ancora un bambino quando il “Corriere dei Piccoli” entrò nella sua vita. Non poteva immaginare che quelle figure colorate sarebbero diventate il primo passo di una passione lunga più di trent’anni, culminata oggi in una donazione preziosa alla Biblioteca comunale di Foligno.

Bernardini ha affidato alla città una raccolta di straordinaria completezza: dal primo numero, datato 27 dicembre 1908, fino a tutta l’annata 1971, l’ultima prima del debutto, nel gennaio 1972, del “Corriere dei Ragazzi”.

Quasi trenta volumi, nei quali c’è molto più di un giornale. La raccolta comprende pagine, inserti e allegati fino al 1969 – il n. 3 del 1963 non uscì per uno sciopero degli addetti alle rotative – oltre agli “Albi Ardimento” e agli “Albi Sprint”. E poi figurine, medaglie, carte geografiche, giochi, gadget e i sottili pupazzi di gomma detti “plasteco”: oggetti che restituiscono il sapore di un’epoca.

Umbro di origine e marchigiano d’adozione, con un nonno di Cannaiola, Bernardini parte dall’infanzia. «Da sempre ho amato i soldatini. Ho cominciato a giocarci a tre anni. Quando sul “Corriere dei Piccoli” apparvero quelli di carta disegnati da autori come Sergio Toppi e Hugo Pratt, i miei genitori iniziarono a comprarmi la rivista. Poi, crescendo, ho cominciato a leggerla davvero: c’erano giochi, storie, informazioni».

La svolta arriva nel 1992, quando legge su “Diabolik” l’annuncio di un collezionista genovese disposto a regalare alcuni vecchi numeri del “Corriere dei Piccoli”. «Gli scrissi e me ne mandò diversi. Fu un tuffo al cuore. Da lì iniziai a cercarli nei mercatini. Internet non c’era: bisognava andare, chiedere, rovistare. Partendo dalle annate degli anni Sessanta sono risalito indietro nel tempo, fino a completare la raccolta. Ci sono voluti più di trent’anni». Il prezioso numero uno del 1908 è arrivato da un collezionista di libri antichi di Roma.

Resta una sola, minuscola ferita nella perfezione dell’insieme: una pagina pubblicitaria del primo numero del 1911. «La sto cercando disperatamente – sorride – ma è difficilissima da trovare». Dal 1909 al 1914 il giornale usciva infatti con copertine pubblicitarie iniziali e finali.

Il “Corriere dei Piccoli” fu molto più di un passatempo. Nato come supplemento del “Corriere della Sera”, fu la prima grande rivista italiana a fumetti dedicata ai più giovani. «Per me era un gioco – dice Bernardini – ma anche uno straordinario strumento educativo: storie in rima, riduzioni dei classici, giochi, rubriche, testi di grandi firme come Dino Buzzati e Mino Milani. Leggere arricchisce il lessico e crea modelli di scrittura e di comunicazione».

Dietro quella rivoluzione editoriale c’era Paola Lombroso, figlia di Cesare, scrittrice e intellettuale, che intuì le potenzialità del nuovo linguaggio illustrato e propose al direttore del “Corriere della Sera”, Luigi Albertini, un giornale per i più giovani. Nacque così una testata partita con una tiratura di 80 mila copie e destinata a superare, negli anni Sessanta, quota 700 mila.

Ora quella memoria entra nel patrimonio pubblico folignate. «Nella nostra biblioteca non era presente neppure un numero del “Corriere dei Piccoli” – sottolinea Simona Piselli, responsabile del servizio –. Nel polo bibliotecario umbro esistono alcune annate a Orvieto e Terni, ma con lacune. Per completezza e continuità, questa raccolta non ha eguali nelle biblioteche della nostra regione».

Bernardini, già alla Rai nel settore programmi e poi agente assicurativo, racconterà questa lunga avventura venerdì 4 alla Biblioteca dei ragazzi (ore 17) e sabato 5 nella sala lettura della Biblioteca centrale (ore 11) . Una passione privata, nata sfogliando pagine da bambino, diventa così memoria condivisa.

(Dal Corriere dell’Umbria)

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