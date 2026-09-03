PERUGIA (Pila, Parco dell’Arringatore), 3 sett. 2026 — Torna in grande stile la IV Coppa Città di Perugia, prestigiosa rievocazione storica organizzata dall’Automotoclub Storico Assisano (ASA) in collaborazione con il Lambretta Club Umbria e il “Circolo di Pila”.

L’appuntamento è fissato per domenica 6 settembre all’interno di uno dei parchi più belli, collocato nelle immediate vicinanze di Perugia, ovvero il Parco dell’Arringatore di Villa Umbra, a Pila.

La rievocazione storica è un vero e proprio salto nel passato per gli appassionati delle due ruote, perché rende omaggio a una competizione leggendaria che ha segnato la storia sportiva del territorio a metà del secolo scorso.

Per comprendere appieno il valore di questa rievocazione, bisogna riavvolgere il nastro della memoria fino al 1950, anno in cui l’Associazione Motociclistica perugina istituì il Trofeo Coppa Città di Perugia. Quella competizione, disputatasi ininterrottamente fino al 1954, vide le prime tre edizioni sfrecciare all’interno del circuito ricavato nell’Aeroporto di Sant’Egidio.

L’ultimo memorabile atto, datato domenica 22 agosto 1954, si corse invece su un tracciato mozzafiato di ben 4 chilometri ricavato nel cuore dell’acropoli perugina. In quella storica domenica le moto si dettero battaglia per 20 giri, pari a ben 80 chilometri di pura adrenalina.

Il programma della rievocazione del 6 settembre prevede l’assegnazione di tre trofei: la IV Coppa Città di Perugia, riservata a tutti i motoveicoli costruiti fino al 1954 in possesso di targa oro ASI; il Trofeo Moto Perugina, aperto alle moto costruite dal 1955 al 1995 con targa oro ASI o CRS; e il Trofeo Borgobello, dedicato agli scooter storici costruiti fino al 1972 con targa oro ASI o CRS. Si comincia di prima mattina,

L’appuntamento è per le ore 8, con l’iscrizione e la colazione di benvenuto al Parco dell’Arringatore di Villa Umbra a Pila, a seguire la prova speciale di abilità. Alle ore 10,45 è previsto il giro turistico tra le strade umbre e, alle ore 13:00, il pranzo conviviale e le premiazioni finali.

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