Il capo realizzato dal vincitore del contest per giovani fashion designer sarà esposto nel più grande Museo esperienziale d’Italia dedicato al cacao e al cioccolato

Perugia, 3 sett. 2026 – Valorizzare il talento, promuovere l’eccellenza. Si muove su questo binario il viaggio nella moda, nell’arte e nella solidarietà di Umbria Fashion, in programma a Perugia sabato 17 e domenica 18 ottobre per la sua quarta edizione, che metterà ancora una volta al centro della scena e in dialogo le eccellenze locali della moda con le scuole superiori e professionali ad indirizzo moda, accademie e università.

Fra le novità che vanno a comporre il ricco programma di iniziative, tra fashion show, talk e premiazioni, spicca la collaborazione con la Città del Cioccolato di Perugia, il più grande Museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. Umbria Fashion, infatti, prevede tre contest che quest’anno hanno come tema ispiratore altrettante eccellenze umbre: cioccolato, olio e vino. In particolare, i promettenti stilisti del contest per giovani fashion designer, sono chiamati a realizzare un capo ispirato al cioccolato, tenendo conto degli elementi che caratterizzano questa materia prima, dai toni di colore alle consistenze, così come le modalità di lavorazione e applicazione.

Una giuria, poi, valuterà la creatività, la sartorialità, la ricerca dei tessuti e la sostenibilità dei capi, decretando un vincitore, accanto a secondo e terzo classificato. Tanti i premi in palio per loro: il vincitore del contest, ad esempio, potrà non solo aprire Umbria Fashion 2027 con un fashion show dedicato e poter esporre il capo realizzato nella Città del Cioccolato, ma anche prendere parte a esperienze formative come il tirocinio di tre mesi nell’azienda di moda Fabiana Filippi a Giano dell’Umbria, la partecipazione al backstage del fashion show di Luisa Spagnoli, al fashion show di Vivetta e Fabiana Filippi all’interno della Milano Fashion Week 2027 e a diverse attività nella sede milanese di Herno. Inoltre, previste visite in aziende del fashion system umbre e toscane (The Cube Archive, Cardinalini & C., Monnalisa, Fabiana Filippi).

“Umbria Fashion celebra il cioccolato – ha dichiarato Laura Cartocci, ideatrice e organizzatrice dell’evento –, simbolo d’eccellenza del territorio umbro, attraverso un contest dedicato ai giovani fashion designer. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare i talenti emergenti, invitandoli a reinterpretare questa preziosa materia prima in una creazione originale ispirata ai suoi colori, alle sue consistenze e alle sue lavorazioni. Il progetto unisce moda, creatività e identità territoriale: il capo vincitore sarà esposto presso la Città del Cioccolato, in un omaggio al nuovo Museo della Città di Perugia e al suo fondatore e direttore artistico, architetto Eugenio Guarducci, rafforzando il legame tra cultura, eccellenze locali e nuove generazioni di stilisti”. “Ospitare nella Città del Cioccolato il capo nato da questo contest è per noi un onore e un atto naturale di apertura – ha affermato Guarducci –. Il nostro Museo nasce per raccontare il cacao come materia viva, capace di ispirare arte, moda e creatività. Ringrazio Umbria Fashion per averci scelto per un progetto così ambizioso, che unisce i giovani talenti al territorio e conferma la vocazione della Città del Cioccolato a essere ponte tra cultura ed eccellenza umbra”.

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