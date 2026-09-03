Sabato 5 settembre i luoghi simbolo del centro storico ospiteranno una giornata con incontri sull’intelligenza artificiale, laboratori artistici e tecnologici, screening gratuiti, attività dedicate al movimento, mostre, meditazione e musica

TREVI (PG), 3 sett. 2026 – Una città che apre le sue porte per creare nuove connessioni tra tecnologia e creatività, salute e sicurezza, cultura e benessere. È l’obiettivo di “Percorsi Urbani”, il nuovo format che sabato 5 settembre trasformerà il centro storico di Trevi in un laboratorio diffuso di idee, esperienze e relazioni.

I luoghi simbolo della città ospiteranno dalle 9 a mezzanotte incontri sull’intelligenza artificiale, screening gratuiti, laboratori artistici e tecnologici, attività dedicate al movimento, mostre, meditazione e musica. Un itinerario fisico, tra piazze, giardini ed edifici storici, per avvicinare l’innovazione alla vita quotidiana, far dialogare linguaggi e generazioni differenti e immaginare un nuovo modello di sviluppo dei borghi, capace di partire dalle persone e dall’identità del territorio per aprirsi al futuro.

Appuntamento centrale sarà la tavola rotonda “AI, sanità e sicurezza”, in programma dalle 10 alle 13 nella Sala conferenze del Museo di San Francesco.

Moderato da Veronica Del Priore, formatrice e divulgatrice AI e AI Marketing Strategist del gruppo Brandeep Agency e MM2 Capital, l’incontro approfondirà le nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, sociale e urbano.

Tra i protagonisti Marcello Di Donato, CEO di Rec-All Srl, che presenterà Recall, l’applicazione mobile sviluppata per rafforzare la sicurezza personale e contribuire al contrasto dello stalking e della violenza di genere e il dottor Mauro Zampolini, neurologo e fisiatra, direttore della Neurologia e della Riabilitazione della USL Umbria 2, coordina il gruppo regionale umbro sull’Intelligenza Artificiale in Medicina e il GIIAR intersocietario su IA e riabilitazione, con un intervento dedicato all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei percorsi clinico-assistenziali. Interverrà inoltre un rappresentante della Polizia di Stato che affronterà il tema della sicurezza urbana integrata.

“Percorsi Urbani” nasce da un’idea di Marco Mezzenga, CEO di Brandeep Agency e MM2 Capital, Leonardo Zampolini (direttore artistico) e Veronica Del Priore in collaborazione con l’associazione Basement Art Lab APS, rappresentata da Chiara Tobia. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Trevi.

Spiega Marco Mezzenga: “Con Percorsi Urbani vogliamo mostrare come un borgo storico possa diventare uno spazio aperto alla contemporaneità, nel quale innovazione, cultura, salute, creatività e benessere entrano concretamente nella vita delle persone – spiega Marco Mezzenga –. Trevi non sarà soltanto la cornice dell’evento, ma parte integrante di un’esperienza diffusa che mette in relazione luoghi, linguaggi e generazioni. Il futuro dei borghi passa dalla capacità di custodirne l’identità e allo stesso tempo di aprirli a nuove idee, tecnologie e forme di partecipazione. È da questo incontro tra territorio e persone che può nascere un nuovo modello di sviluppo, più dinamico, connesso e inclusivo”.

Il programma di sabato 5 settembre

La giornata prenderà il via alle 9 nei giardini di Villa Fabri con una lezione di bioenergetica e danza terapia condotta da Melina Mouriño, in programma fino alle 10. Nello stesso momento apriranno la mostra fotografica di Daniela Costi alla Casa comunale e in Piazza Garibaldi l’area con gonfiabili e mercatino dei bambini, visitabili fino alle 17.

Dalle 10 Villa Fabri entrerà nel vivo con attività dedicate alla tecnologia, alle arti e al movimento. Al piano terra Roberto Casolari guiderà, fino alle 11.30, un laboratorio sui droni, mentre Gioele Casolari curerà il primo turno del corso per operatore video, seguito da una seconda sessione dalle 11.45 alle 13.15.

Nei giardini, Chiara di Basement Art Lab proporrà dalle 10 alle 11 una lezione di danza rivolta ai ragazzi dai 13 ai 17 anni; sempre dalle 10 prenderà il via il laboratorio di pittura e monotipi con Corrado Vittorio Battistoni. Al piano nobile, dalle 10 alle 12, Nicola Pesaresi sarà invece protagonista di un workshop con esposizione.

In contemporanea, dalle 10 alle 13, la Sala conferenze del Museo di San Francesco ospiterà la tavola rotonda “AI, sanità, sicurezza”, moderata da Veronica Del Priore, con gli interventi di Mauro Zampolini, Marcello Di Donato e un rappresentante della Polizia di Stato. L’incontro sarà gratuito, con prenotazione.

Alla Casa della Salute, nella stessa fascia oraria, saranno disponibili screening oculistici e dermatologici gratuiti e su prenotazione.

Per l’intera giornata, dalle 10 alle 17, i portici di Piazza Mazzini ospiteranno l’infopoint delle associazioni. Dalle 11, al primo piano di Villa Fabri, aprirà anche “Essentialark”, mostra interattiva a ingresso libero, visitabile fino alle 17.

Il programma pomeridiano ripartirà alle 14 a Villa Fabri con il teatro di Gianni Angeli, in calendario fino alle 14.45, e con “Squadra per la vita”, iniziativa ad accesso libero che proseguirà fino alle 17. Alle 14.30 i giardini accoglieranno la danza kids per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni, affidata a Chiara di Basement Art Lab.

Alle 15 spazio alla formazione e ai sapori del territorio. Arianna Pizzoni e Agnese Marani di Brandeep condurranno una masterclass gratuita di intelligenza artificiale, mentre nella stanza accanto la chef Ledy Silva guiderà un incontro dedicato alla cucina trevana. Entrambe le attività termineranno alle 16 e saranno gratuite con prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Dalle 16 alle 17 Melina Mouriño e Raphael Giry della Scuola Argentina di Tango terranno una masterclass di tango al piano nobile di Villa Fabri. A seguire, dalle 17 alle 18, i giardini ospiteranno la lezione di danza per adulti, ancora con Chiara di Basement Art Lab. La parte dedicata al benessere si concluderà dalle 18.15 alle 19.15 con la meditazione guidata da Cristiana Mariani.

A chiudere “Percorsi Urbani” sarà la musica: dalle 21 alle 22 la Chiesa di San Francesco ospiterà la performance di fisarmonica di Diego Trivellini, con ingresso libero.

Prenotazioni e biglietti

I laboratori di bioenergetica e danza terapia, droni, operatore video, danza teen, arti visive, teatro, danza kids, tango, danza adulti e meditazione prevedono una quota di 10 euro per una singola attività.

I posti, variabili a seconda dei corsi, sono limitati e richiedono la prenotazione.

Per le attività gratuite è possibile prenotarsi su Eventbrite https://www.eventbrite.com/e/biglietti-percorsi-urbani-umbria-1999382995361

I biglietti a pagamento si possono acquistare a Villa Fabri il giorno dell’evento.

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