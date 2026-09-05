Il Rione La Mora presenta “La Murrica” e rende omaggio allo storico presidente dell’Ente Giostra. Dai ricordi dei figli Giovanni e Maria Romana agli aneddoti raccontati da Stefania Filipponi

di GILBERTO SCALABRINI

Foligno, 5 sett. 2026 – Ci sono uomini che, anche quando non ci sono più, continuano ad abitare i luoghi che hanno amato. Ariodante Picuti è uno di questi. Il suo nome, la sua ironia, la passione smisurata per la Quintana sono tornati a vivere nella sala comunale “Pio La Torre”, dove il Rione La Mora ha presentato ai giornalisti “La Murrica”, il giornalino rionale il cui nome, in volgare folignate, indica la mora di rovo o di gelso. Un’occasione editoriale diventata soprattutto un omaggio all’indimenticato presidente dell’Ente Giostra.

L’iniziativa, voluta dal priore Stefano Falasca, forte di 49 anni di militanza nella contrada, e dalla vice priore Noemi Montanari, in dolce attesa, si inserisce nelle celebrazioni per gli ottant’anni della Quintana. O, per usare la definizione cara allo storico Fabio Bettoni, della sua “evocazione storica”.

Falasca ha raccontato un rione vivo, animato soprattutto dai giovani, per poi riportare il discorso a Picuti e al legame profondo che seppe costruire tra l’Ente, le contrade e la città. «Ha gestito tante situazioni difficili – ha ricordato – comportandosi sempre da grande tessitore di equilibri».

In sala anche i figli Giovanni e Maria Romana Picuti. Quest’ultima, archeologa, ha richiamato il valore di un documento conservato dall’avvocato Stefania Filipponi: il bando stampato nel 1987 con le firme di Ariodante Picuti e dell’allora sindaco Rolando Stefanetti. Una pagina di storia della manifestazione, al pari dei primi numeri di “Quintana Notizie”, realizzati con il ciclostile alla Casa del Ragazzo.

«Quel bando, dopo ottant’anni, riesce ancora a trasmettere passione ai nostri giovani», ha sottolineato Montanari. Ed è proprio nelle parole scritte dall’avvocato Giuseppe Mancini che riemerge l’anima della festa di popolo: un invito alla partecipazione ma, soprattutto, alla concordia della città.

Stefania Filipponi, che fu la prima praticante forense nello studio Picuti, ne ha ricordato il profilo di «popolano e guida autorevole dell’Ente», capace negli anni Ottanta di rinnovare la Quintana e proiettarla verso il futuro. Un pensiero è andato anche a Roberto Bettoni, presidente della commissione tecnica, recentemente scomparso.

Poi sono arrivati i ricordi familiari, quelli capaci di restituire il volto più autentico di un’epoca. Giovanni Picuti ha raccontato alcuni aneddoti, tra cui il celebre “colpo di Stato” del 1977 al Rione Badia, come lo battezzarono i giornali del tempo. La “sommossa” portò alla destituzione del priore e all’elezione di Mauro Fonzo. Il priore spodestato, furibondo per quanto accaduto, portò via dalla sede tutti i costumi. A salvare la sfilata fu la solidarietà degli altri rioni, che prestarono gli abiti ai figuranti, compreso quello destinato al cavaliere di giostra.

E poi c’è l’Ariodante padre. Guarda il figlio Giovanni, allora studente universitario, divertirsi nei panni di un popolano e gli domanda, sorridendo: «Ma perché vestirsi da brutti, sporchi e cattivi?».

Picuti era anche questo: ironia, curiosità, sensibilità umana. In tribunale, in politica e nella Quintana metteva sempre il cuore. Era una galleria inesauribile di racconti, amava infarcire i discorsi di citazioni latine e trasformava ogni conversazione in una prosa tutta sua, colorata, figlia di quell’ultimo grande squarcio del Novecento.

Più poeta che avvocato, forse. Certamente un uomo che seppe leggere l’anima della sua città. Ed è anche per questo che, a tanti anni di distanza, Foligno continua a raccontarlo.

(Dal Corriere dell’Umbria)

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