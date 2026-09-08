di GILBERTO SCAlABRINI

Foligno, 8 sett. 2026 – Nel salone d’onore di Palazzo Candiotti scorrono sullo schermo le immagini di Ariodante Picuti. Fotogrammi di una vita che per qualche istante riportano l’avvocato tra il pubblico, mentre Foligno celebra il giornalismo nel cuore della sua Quintana. (Nella foto, sa sx, Vice Sindaco Meloni, Presidente Quintana Metelli, Presidente giuria del premio Conticelli e Maria Concetta Mattei, volto storico del TG2)

È cominciata così, ieri pomeriggio, la settima edizione del Premio Giornalistico Nazionale “Dodici Giornali Sottobraccio”, istituito dalla famiglia Picuti e dall’Ente Giostra in memoria dello storico presidente della rievocazione cavalleresca e della sua inesauribile passione per l’informazione.

Il riconoscimento 2026 è andato a Maria Concetta Mattei, volto storico del TG2, premiata per una carriera segnata da garbo e rigore professionale e per aver poi messo l’esperienza maturata sul campo al servizio delle nuove generazioni, fino alla guida della Scuola di giornalismo radiotelevisivo della Rai, prima donna a ricoprire quell’incarico.

La Menzione Speciale è stata assegnata a Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di Repubblica, mentre il Premio “Palazzo Candiotti”, riservato a personalità esterne al giornalismo particolarmente attente al mondo dell’informazione, è andato a Fausto Cardella, già Procuratore generale della Repubblica di Perugia.

Al tavolo con Metelli e il Presdente della Giuria Roberto Conticelli, anche il vicesindaco Riccardo Meloni. Nel parterre, fra le autorità, l’assessore alla cultura Alessandra Meloni, il presidente della Confcommercio Aldo Amoni e il direttore del Corriere dell’Umbria, Sergio Casagrande.

A fare da filo conduttore alla cerimonia è stata ancora una volta la memoria di Picuti. Il presidente della giuria Conticelli, dopo aver ricordato con commozione Fabio Luccioli, prematuramente scomparso e sostituito in giuria dal vicepresidente dell’Ente Giostra Mauro Silvestri, ha raccontato anche l’origine del curioso nome del premio: quei “dodici giornali sottobraccio” che evocano immediatamente la voracità con cui l’avvocato amava leggere, confrontare, capire le notizie.

«Il Premio è cresciuto fino a diventare uno degli appuntamenti più significativi del genere a livello nazionale», ha sottolineato Conticelli, ricordando come l’edizione 2026 coincida con l’ottantesimo anniversario della Quintana e riunisca «tre figure illustri che parlano il linguaggio della concretezza».

Poi la scena è tornata alla Giostra. Il presidente dell’Ente Domenico Metelli ha annunciato che il Ministro della Cultura, Alessandro Guidi, sarà a Foligno per la Giostra della Quintana. Il Governo, infatti, ha stanziato nella Legge di Bilancio 100mila Euro per celebrare l’80esimo anniversario della rievocazione storica. La manifestazione, come si ricorderà, è stata ufficialmente riconosciuta dall’assemblea legislativa dell’Umbria tra le rievocazioni simbolo della regione, insieme ai Ceri di Gubbio. Questa norma, approvata il Testo unico sulla cultura, garantisce finanziamenti strutturali con programmazione triennale per valorizzare l’evento come simbolo e patrimonio culturale immateriale dell’Umbria.

Metelli nel suo intervento ha ricordato i successi di Picuti e rivendicato con orgoglio la qualità della scuola quintanara: «Un cavaliere della Quintana può tranquillamente correre anche il Palio di Siena, non necessariamente vale il contrario». Un elogio rivolto anche ai Priori, al popolo dei Rioni e soprattutto ai bambini che crescono dentro le contrade, custodi di una tradizione destinata a passare di generazione in generazione.

A restituire infine il ritratto più privato dell’avvocato è stato il figlio Giovanni Picuti. A nome della famiglia ha ricordato aneddoti, passioni e quella “simpatica autorevolezza” con cui il padre sapeva farsi ascoltare senza mai rinunciare all’ironia.

Sul grande schermo continuavano intanto a scorrere le sue immagini. E forse proprio lì era racchiuso il senso della giornata: tenere insieme memoria e futuro, giornalismo e Quintana, il racconto di una città e quello di un uomo che amava portarsi il mondo sottobraccio, un giornale dopo l’altro.

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