“Dal Governo della Regione all’alternativa nazionale”. La presidente Proietti, Bonaccini, Zingaretti, Lepore e Ferdinandi tra gli ospiti. Attesa per la segretaria Schlein



Perugia, 8 settembre 2026 – “Il Patto avanti umbro è un contributo determinante a quello che stiamo costruendo a livello nazionale e l’unità di intenti che è il giusto approccio al percorso nazionale che auspichiamo possa approdare in Parlamento”. Così il segretario regionale del Partito democratico, Damiano Bernardini, presenta la Festa dell’Unità regionale 2026, dal titolo appunto “Dal governo della regione all’alternativa nazionale”, in programma a Foligno, presso gli impianti sportivi di Corvia, dal 16 al 20 settembre. Cinque giorni, uno in più dello scorso anno, in cui si succederanno panel di dibattito, momenti conviviali ma anche serate di musica.

La presentazione ufficiale è avvenuta questa mattina presso la sede del Partito democratico regionale, in via Enrico Fermi 1, alla presenza, oltre che di Bernardini, del coordinatore della segreteria regionale Daniele Gallina, del responsabile regionale dell’organizzazione, Stefano Gabrielli, del segretario del Pd di Foligno, Simone Bellucci e di Gianluca Menichelli, segretario dei Gd di Foligno.

“La caratteristica di questa estate è che la festa regionale – ha detto Bernardini – fa da corollario a iniziative sui territori. Festa tornata in tanto contesti e che rappresenta un segnale importante di un protagonismo e dinamismo che la comunità democratica vuole esercitare fino in fondo”. Sulla scelta di Foligno: “E’ una chiave di lettura importante, perché il partito è andato incontro ad una importante fase di rigenerazione, con un segretario giovane e dove la vittoria alle amministrative è mancata per pochissimi voti”.

Sul tema della Festa è intervenuto Gallina, che ha presentato il programma, che spazierà da temi umbri, nazionali e internazionali. Tra gli ospiti il presidente del Partito democratico Stefano Bonaccini, Nicola Zingaretti, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, i sindaci di Bologna Matteo Lepore e Cesena Enzo Lattuca. Potrebbe fare il suo saluto alla Festa umbra anche la segretaria nazionale Elly Schlein. Non mancherà ovviamente la Regione, con la presidente Stefania Proietti, tutti gli assessori regionali, il capogruppo Cristian Betti e la presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi.

“E’ un momento positivo per il Pd – ha detto Gabrielli – perché i temi tornano in mezzo alla gente”. Da Bellucci evidenza alla spinta che la Festa darà al Pd di Foligno: “Questa rinnovata coesione con il regionale, ci ha permesso di andare ad agire su alcune problematiche folignati”. Problematiche che si occuperanno anche dei giovani, come ha evidenziato Gianluca Menichelli.

Il programma:

16 settembre, alle 18 l’apertura con Stefano Gabrielli, Resp. Organizzazione Pd Umbria, Igor Taruffi responsabile nazionale organizzazione; il segretario regionale Bernardini, la presidente del Pd di Foligno Cristina Ercolani, il segretario folignate Simone Bellucci e la presidente dei Gd umbri, Ludovica Gatti. Alle 21 si parla di “Pace per un nuovo equilibrio internazionale”.

Introduce Benedetta Baiocco, presidente del Pd provinciale di Terni e coordina Patrizia Rossi, dell’ufficio di presidenza del Pd umbro. Ad intervenire saranno Taruffi, la coordinatrice della segreteria nazionale Marta Bonafoni, Joseph Flagiello dell’Assemblea regionale Pd e Simone Emili, segretario Gd Umbria. Il 17 si comincia parlando di infrastrutture e grandi opere che interessano il territorio, dallo Svincolo di Scopoli alla Variante Sud. Coordina Danilo Calabrese della segreteria regionale Pd Umbria e introduce Lodovico Baldini, segretario provinciale Pd.

Intervengono l’assessore regionale Francesco De Rebotti, la capogruppo Pd in Comune Rita Barbetti e Roberta Prosperi, dell’Assemblea regionale Pd. Alle 21 il titolo del panel è “Il ruolo del Pd nella coalizione progressista” con il segretario regionale Bernardini, l’assessore regionale Simona Meloni e il presidente del Pd Stefano Bonaccini.

Il 18 settembre alle 15 si parla di “Patto per la Palestina: le nostre proposte”. Intervengono Moreno Caporalini, responsabile progetti di cooperazione in Palestina, Miranda Bicerna rappresentante di Istituto a Foligno e la capogruppo Pd Rita Barbetti. Alle 18 “Dalle esperienze territoriali alla sfida nazionale”.

Dopo i saluti di Daniele Gallina il panel vedrà l’intervento del sindaco di Cesena Enzo Lattuca, del consigliere regionale Pd della Puglia Stefano Minerva, della consigliera regionale Pd Toscana Marta Logli e di Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria.

Alle 21 gli eurodeputati Nicola Zingaretti e Camilla Laureti dialogheranno di Europa. Sabato 19 si comincia alle 10 con “Agorà Eu: cultura, spazi e persone”. Interverranno Linda Di Pietro, direttrice artistica di Base Milano; Nicola Zingaretti e le conclusioni del vicepresidente della Regione Tommaso Bori.

Alle 18 panel dal titolo “Il governo condiviso: il ruolo delle province e della Regione”. Interventi del presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, della vicepresidente Laura Servi, del capogruppo Pd in Regione Cristian Betti e di Carlo Emanuele Trappolino, segretario provinciale Pd Terni. Alle 21 l’intervento della presidente Stefania Proietti, intervistata dal direttore del Corriere dell’Umbria, Sergio Casagrande.

L’ultimo giorno, domenica 20 settembre, si aprirà alle 9.45 con la presentazione della Scuola di formazione del Pd Umbria, con l’intervento di Alessia Sirci, che sarà la coordinatrice, della presidente regionale del Pd Cristina Papa e di Paolo Baiardini, tesoriere Pd Umbria. Alle 11 panel dedicato ai temi folignati: “Rilanciamo Foligno su rifiuti, mobilità, sicurezza e servizi sociali”. Interverranno il segretario Pd Bellucci e altri esponenti delle forze politiche e civiche del Patto avanti di Foligno.

Alle 21 “Governare il cambiamento” con il vicepresidente della Regione Tommaso Bori, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e il sindaco di Bologna Matteo Lepore. A corollario incontri con l’autore, spazi per associazioni e buon cibo.

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