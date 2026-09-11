La vittima si trovava a riposare su una panchina e sarebbe stata avvicinata da due giovanissimi i quali, per futili motivi, dopo averlo fatto alzare, lo avrebbero ripetutamente colpito con calci e pugni al volto e al costato

Spoleto, 11 sett. 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia due tredicenni per l’ipotesi di reato di concorso in lesioni personali aggravate ai danni di un uomo di 50 anni.

Le indagini hanno avuto inizio a seguito della formale denuncia presentata dalla persona offesa presso la Stazione Carabinieri di Spoleto, a seguito di un’aggressione subita nella centrale Piazza della Vittoria.

Nello specifico, la vittima, mentre si trovava a riposare su una panchina all’interno del parco pubblico, sarebbe stata avvicinata da due individui giovanissimi i quali, per futili motivi, dopo averlo fatto alzare, lo avrebbero ripetutamente colpito con violenti calci e pugni al volto e al costato.

A seguito delle percosse subite, l’uomo ha dovuto fare ricorso alle cure mediche presso il Pronto Soccorso locale, dove i sanitari hanno diagnosticato lesioni personali con una prognosi di guarigione di 30 giorni.

L’attenta attività d’indagine, condotta meticolosamente dai militari dell’Arma, ha permesso di identificare i due responsabili grazie all’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza presenti in Piazza della Vittoria.

L’intervento testimonia l’azione continua e capillare dell’Arma dei Carabinieri nelle aree di aggregazione cittadina, volta a prevenire e a contrastare i reati contro la persona, nonché a monitorare i fenomeni di devianza giovanile, al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocente.

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