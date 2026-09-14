Dal 19 al 21 settembre 2026 incontri, punti salute, villaggio sportivo in piazza Santa Chiara, campi da gioco a cielo aperto

Assisi, 14 sett. 2026 – Tutto pronto per “Assisi 4 Life”, evento che unisce sport, salute, natura, cultura e aggregazione sociale, trasformando la città serafica in un luogo ideale dove vivere la pratica sportiva come strumento di benessere fisico e mentale. Dal 19 al 21 settembre 2026, in varie location del centro storico, un’esperienza condivisa e inclusiva, con incontri, conferenze, punti salute per controlli gratuiti, villaggio sportivo in piazza Santa Chiara, campi da gioco a cielo aperto e uno spazio dedicato alle scuole. La manifestazione è ispirata al tema francescano dell’armonia fra uomo e creato e al valore dell’equilibrio fra corpo, mente e spirito.

L’iniziativa è promossa e realizzata dal Comune di Assisi – con il sostegno della Regione Umbria, nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco – da un’idea di Barbara Carli, in collaborazione Cortile di Francesco, Assisi Sport e associazioni sportive del territorio.

È stata presentata stamattina ad Assisi, in una conferenza stampa nella Sala della Conciliazione del palazzo comunale, presenti il sindaco Valter Stoppini, il vicesindaco con delega allo sport Veronica Cavallucci, rappresentanti delle realtà coinvolte.

Il programma è articolato in 4 sezioni principali e tutti gli eventi sono gratuiti: “Cardiogrocco”(19 settembre, ore 9 -18, Sala della Conciliazione – Palazzo comunale), momento di alta formazione scientifica per professionisti sanitari sull’evoluzione della cardiologia e sulla prevenzione delle patologie cardiovascolari anche attraverso lo sport; “Assisi in Sport – Futuro in gioco” (19 settembre, ore 10 -18, Piazza Santa Chiara), un vero e proprio villaggio dello sport per la prima volta nel centro storico della città, promosso in collaborazione con la testata giornalistica “Assisi Sport”, che proporrà incontri, interviste con ospiti illustri, panel su vari temi, esibizioni sportive, animazione e il coinvolgimento di circa 40 associazioni sportive; “Incontri” (20 settembre: ore 10 e ore 11.30 Sala Cimabue – Sacro Convento), nell’ambito del Cortile di Francesco, con esperti e istituzioni chiamati a interrogarsi sul ruolo culturale, sociale e scientifico dello sport come strumento di benessere; Gymnasium” (21 settembre, ore 9 -13, Grand Hotel Assisi), percorso di didattica integrata rivolta a studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per offrire una nuova visione dell’educazione fisica e del benessere, del valore dello sport e dell’attività sportiva.

Verranno inoltre allestiti “Punti Salute” in piazza del Comune e in alcune farmacie della città, dove sarà possibile effettuare rilievi gratuiti di pressione, glicemia, colesterolo per favorire la prevenzione: il 19 settembre, ore 10-13 e 15-18, Corner Punto Salute in piazza del Comune, a cura della Usl Umbria 1; Punto Salute presso la Farmacia comunale di Assisi, a Santa Maria degli Angeli ore 8.30 – 19.30; il 20 settembre, ore 10-13 e 15-18, Punti Salute presso Antica Farmacia Caldari, Farmacia Rossi Maria Cristina e 0Farmacia Falini, in collaborazione con Federfarma Umbria.

“Assisi 4 Life – ha sottolineato Valter Stoppini, sindaco di Assisi – nasce dalla volontà di fare della nostra città un luogo in cui sport, salute, natura e cultura s’incontrano per promuovere il benessere della persona e della comunità. Un progetto che interpreta in chiave contemporanea il messaggio francescano dell’armonia tra uomo e creato, valorizzando l’equilibrio tra corpo, mente e spirito. In occasione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco, Assisi propone un’esperienza inclusiva, dedicata a tutte le generazioni, con il prezioso contributo del tessuto associativo e l’invito a vivere lo sport come occasione di crescita, relazione, cura di se stessi e degli altri”.

“Assisi 4 Life – ha evidenziato Veronica Cavallucci, vicesindaco con delega allo sport – intende promuovere lo sport come strumento capace di unire, educare e prendersi cura delle persone e della comunità. Un progetto che mette al centro realtà sportive del territorio, giovani, famiglie, scuole, salute e aggregazione sociale, creando occasioni d’incontro, conoscenza e partecipazione. Per tre giorni, la nostra città diventa una sorta di capitale dello sport e del benessere, con attività, approfondimenti e momenti di condivisione, che portano pratiche e valori sportivi anche in luoghi storici e culturali. Un modo concreto per favorire stili di vita sani e fare dello sport uno strumento di crescita individuale e di comunità”.

Sono intervenuti anche Barbara Carli (presidente di Salute nel Movimento) che ha illustrato lo spirito con cui è nata Assisi4Life e il progetto Gymnasium dedicato alle scuole e Stefano Berti (direttore di Assisi Sport), che ha presentato le numerose attività all’interno del villaggio sportivo in piazza Santa Chiara. Fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio Comunicazione del Sacro Convento di San Francesco, ha inviato un video messaggio evidenziando l’importanza dei temi trattati da Assisi4Life legati ai valori francescani e la felice collaborazione con il Cortile di Francesco.

PROGRAMMA COMPLETO DI “ASSISI 4 LIFE”

19 SETTEMBRE CARDIOGROCCO

Ore 8.30 – 18.00 – Sala della Conciliazione, Palazzo Comunale

Momento di alta formazione scientifica per professionisti sanitari, con crediti formativi. Le patologie cardiovascolari rappresentano una delle principali sfide di salute pubblica a livello globale sia per prevalenza sia per impatto clinico che per costi sociali. La crescente incidenza legata sia all’aumento dell’aspettativa di vita sia ai cambiamenti nello stile di vita rende necessario un aggiornamento costante dei professionisti sanitari sulle più recenti acquisizioni scientifiche e terapeutiche. L’approfondimento di tematiche sempre più importanti come la terapia dell’obesità, diabete mellito, dislipidemie è necessario per affrontare in modo costantemente aggiornato problematiche con prevalenza crescente e prevenire tali patologie. L’evento è a cura Cardiogrocco Perugia e prevede alle 8.30 i saluti istituzionali e la presentazione del programma scientifico, dalle 10.00 alle

13.30 I e II sessione, con il patrocinio di SIC Sport – FMSI e dalle 14.45 – 18.00 III e IV sessione, con il patrocinio ITACARE-P.

“ASSISI IN SPORT – FUTURO IN GIOCO”

Ore 10.00 – 18.00, Piazza Santa Chiara

Per un’intera giornata, Assisi diventa la “Città dello Sport”, dove ben 37 Associazioni sportive si ritroveranno per animare piazza Santa Chiara, con dimostrazioni e presentazioni. Un format che vede contemporaneamente tutte le Associazioni esibirsi, avere uno spazio di accoglienza dedicato e incontrarsi durante momenti di approfondimento. In piazza Santa Chiara, verranno allestiti campi da gioco a cielo aperto, un’area Associazioni e un Teatro dello Sport, dove ci saranno diversi panel tematici. “Assisi in Sport. Futuro in gioco” è un appuntamento realizzato in collaborazione con Assisi Sport e BN COM, che coordineranno la Piazza e tutti gli incontri.

PANEL TEMATICI

Ore 10.00 – ASSISI ACCOGLIE LO SPORT IN PIAZZA

Presentazione dell’evento alla presenza dell’Amministrazione comunale e delle Associazioni, con Valter Stoppini, sindaco di Assisi, Veronica Cavallucci vicesindaco di Assisi, Barbara Carli ambasciatrice del Fitness. Modera: Stefano Berti.

Ore 11:30 – LO SPORT È DAVVERO PER TUTTI. L’INCLUSIVITÀ E LA COMUNITÀ SPORTIVA.

ASD Angelana Giuseppe Tiradossi, Resp. IV cat DCP; UC Petrignano Renzo Pieri e Walter Giombini, responsabili settore handbike; Virtus Bastia Francesco Calisti, presidente; Assisi Nuoto Master Giacomo Betti, presidente; Sestito Academy Vitaliano Sestito, fondatore e direttore tecnico. Modera: Stefano Berti.

Ore 15:30 – UNA NECESSITÀ CHIAMATA SPORT. ESPERIENZE A CONFRONTO.

Dibattito con Stefano Berti, direttore di Assisi Sport, Fabrizio Serena CTF Medical, Luca “FitBro” Broccatelli, atleta natural Body Building, Decathlon Italia Francesco Pieri, Costanza Dionigi, biologa della Nutrizione umana, Daniele e Teresa Brufani, Sole Luna Centro danza e Fitness.

ORE 17:30 – LE REALTÀ SPORTIVE. IL GRANDE COLLANTE DELLE COMUNITÀ. DIVERSE DISCIPLINE MA UN UNICO OBIETTIVO: ESSERE AL SERVIZIO.

Momento conclusivo della giornata con consegna degli attestati di partecipazione a tutte le Associazioni. Conduce: Stefano Berti.

Associazioni presenti: Assisi Runners, U.C. Petrignano A.S.D., Milebound, Vhype Training Lab, Assisi Nuoto Master, Umbria Ballet, Centro Professionale di Danza, Padel Assisi Bastia, Palestra Epyca, Azzurra, Calcio Palazzo, A.S.D. Petrignano Calcio, CTF Wellness, Scarpette Rosa, Tennis Country Sporting Club, Aretè Polisportiva, Movimento – Boutique Fitness Club, Arte Danza, ASD U.C. Rivotortese, Ginnastica Dinamica Militare Italiana Assisi, A.S.D. Angelana, Magokoro Aiki Dojo, Arcieri Assisi, Assisi Calcio 2023, P.V.U.N. Boxe Assisi, ASD Baila Commigo Academia, Volley 86 Petrignano, Yoga Flow Levante, Rebels – Assisi Volley 85, Meglio Dardi Che Mai Il Barretto di Stile, Alisubasio Paragliding Club Ali Subasio / Prodelta Italia, Sestito Academy – Martial Arts, Virtus Bastia, Virtus Assisi, Velo Club Santa Maria degli Angeli Racing, Parapendio in Due A.S.D., Goju – Ryu Accademia Karate, Sole Luna Danza e Fitness, Gymnica Bastia.

20 SETTEMBRE

In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, il tema di una nuova armonia tra lo spirito e il corpo entra nel percorso di approfondimento e riflessione proposto dal Cortile di Francesco, con Assisi4Life presente in vari incontri dedicati.

Ore 10.00 – Sala Cimabue, Sacro Convento

STARE BENE: UN DIRITTO MA ANCHE UN DOVERE

Il panel propone una riflessione provocatoria e olistica sul significato autentico di stare bene, considerandolo non come una semplice conquista individuale o assenza di malattia, ma come una responsabilità condivisa verso se stessi, gli altri e il Creato, coinvolgendo corpo, mente e spirito. A discutere di questi temi saranno: fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio Comunicazione del Sacro Convento; Barbara Carli, imprenditrice e divulgatrice; Paolo Luzzi botanico; Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca; Fabio Brescacin, presidente di EcorNaturaSì.

Ore 11.30 – Sala Cimabue, Sacro Convento

DALL’INTUIZIONE ALL’ISTITUZIONE: LE ISTITUZIONI LOCALI A SERVIZIO DEL BEN-ESSERE INTEGRALE

L’incontro si focalizza sul ruolo fondamentale della pubblica amministrazione nel costruire politiche efficaci per il benessere, che non siano calate dall’alto, ma costruite attraverso tavoli di confronto permanenti e la partecipazione attiva di associazioni, società sportive, terzo settore e realtà economiche. Al dibattito interverranno: Valter Stoppini, sindaco di Assisi, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria; Veronica Cavallucci, vicesindaco di Assisi; Simona Meloni, assessore regionale allo sport; Lucia Filippucci, cardiologa. Modera Fabiola Gentili.

Ore 18.30 – Sala Cimabue, Sacro Convento CUSTODIRE LA VITA, ABITARE IL TEMPO

L’incontro vede protagonista il medico epidemiologo Franco Berrino, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva dell’Istituto Tumori di Milano, in un momento di riflessione profonda sul significato dell’esistenza. L’evento invita a riflettere su cosa significhi realmente vivere bene e a lungo, proponendo di superare la semplice misurazione degli anni in favore di una longevità che si “abita” con pienezza e consapevolezza. Il panel esplora il legame essenziale tra la cura del corpo, il nutrimento dell’anima e l’armonia con il creato, presentando la longevità non come un traguardo, ma come una vocazione basata sull’alimentazione consapevole, la sobrietà, la gratitudine e una spiritualità capace di dare senso al tempo che passa. Modera Diletta Bigini.

21 SETTEMBRE

Ore 9.00 / 13.00 – Sala Conferenze Grand Hotel Assisi

GYMNASIUM

Giornata dedicata alle scuole con Gymnasium, un percorso di didattica integrata rivolta a studenti delle scuole secondarie di secondo grado per offrire una nuova visione dell’educazione fisica e del benessere, del valore dello sport e dell’attività fisica. Superando la semplice trasmissione di nozioni, l’iniziativa contrasta la sedentarietà e le fragilità odierne offrendo una visione multidisciplinare del benessere.

Un momento formativo dedicato si terrà lunedì 21 settembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, con la partecipazione di un team di esperti composto da: Barbara Carli, imprenditrice, divulgatrice, presidente di Salute nel Movimento e ideatrice del progetto; Lucia Filippucci, cardiologa; Francesco Pasqualoni, biologo nutrizionista specializzato nell’alimentazione per lo sport; Lorenzo Bertinelli, coordinatore regionale di educazione fisica, sportiva e motoria per l’USR Umbria; Irene Mencarelli, private banker; Anna Pacialeo, avvocato cassazionista; Luca Broccatelli, ingegnere industriale, manager e pluricampione del mondo di Natural Bodybuilding; Alex Regno, biologo e fisioterapista OMPT; Daniele Perini, titolare del Gruppo H. Pierre ed esperto in informatica e software per il settore Food e Retail; Federico Venceslai, psicologo e psicoterapeuta psicoanalitico; Diletta Bigini, ex atleta specializzata in Respirazione Consapevole (metodo Dan Brulé) e Mindfulness Eating; Claudia Mazzeschi, esperta in benessere e salute della comunità e Quarta Missione per l’Università degli Studi di Perugia (Unipg). L’evento ha ricevuto il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria (USR).

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