A Castiglione della Pescaia per cercare il bis nella categoria Cadetti

Terni, 24 sett.2026 -La stagione 2026-2027 entra ufficialmente nel vivo con uno degli appuntamenti più importanti e attesi del calendario FISCT. Il 10 e 11 ottobre 2026 La Coppa Italia di Subbuteo Tradizionale tornerà in Toscana nell’ ormai consueta e affascinante cornice di Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto , località che da diversi anni ha scelto di ospitare , accogliere e di sostenere questa competizione di carattere nazionale.

L’ evento sportivo e’ organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva calcio tavolo in stretta collaborazione con il Settore nazionale subbuteo Opes Italia ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni.

La manifestazione sarà ospitata presso la location del Pala Casa Mora .

Da Terni sarà Presente il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il Subbuteo Club Castelfiorentino Firenze.

Ricordiamo che Perotti vinse l’edizione 2025-2026 individuale categoria cadetti sempre qui a Castiglione della Pescaia nel mese di Maggio 2026.

Dopo sei mesi il giocatore Ternano cercherà di riconfermarsi nella stessa categoria .

Perotti sarà Presente sabato 10 ottobre per il torneo individuale , mentre domenica 11 ottobre giocherà a squadre con il suo attuale club di appartenenza il subbuteo club Castelfiorentino Firenze.

Si prevede una numerosissima Presenza sia al torneo individuale e sia al torneo a squadre da tutta Italia .

Il format della manifestazione Sportiva sia individuale e sia a squadre prevede la composizione di gironi da 4 giocatori composti secondo il sistema del serpentone,al termine della fase eliminatoria a gironi i primi due classificati parteciperanno al tabellone Master Gold , mentre gli altri giocatori / squadre parteciperanno al tabellone Silver/ Cadetti , gli accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta seguiranno la guidelines FISTF in vigore

La competizione si disputerà su panni originali subbuteo Astropitch anni 80 e porte in plastica Replay hw , tutte le partite saranno arbitrate,come da programma il calcio d’inizio sia sabato e sia domenica ci sarà verso le ore 9 circa.

Il commento di Marco Perotti:” Sto vivendo un buon momento di forma gli ultimi tornei disputati di Agosto e di Settembre a Castelfiorentino e a Macerata hanno confermato sul panno verde dei buoni risultati , mi sto allenando molto a Terni e a Roma per questa Coppa Italia , spero nell’ individuale di qualificarmi al Tabellone Master , se non ci riuscirò cercherò di riconfermarmi per rivincere il tabellone Cadetti come a maggio scorso, nel torneo a squadre darò il massimo per contribuire a raggiungere una buona posizione in classifica generale con il Subbuteo Club Castelfiorentino Firenze”.

Ricordiamo che l’ Edizione scorsa della Coppa Italia 2025-2026 per quanto riguarda l’ individuale, il tabellone Master fu vinto da Morgan Croce ,mentre quello Cadetti da Marco Perotti

Nel torneo a squadre il tabellone Master fu vinto dal Subbuteo Club Sombrero San Miniato Pisa , mentre quello Cadetti dal Subbuteo Papata Group Ponticino Arezzo.

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