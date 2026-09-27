Nel chiostro del convento di San Francesco uno degli appuntamenti più suggestivi dei “Primi d’Italia”: ricette ispirate alla cucina del Duecento, dalle lagane ai mostaccioli di Jacopa. La chef Nicoletta Franceschini: «La sfida è avvicinare il pubblico a sapori che non sono più i nostri»

di GILBERTO SCALABRINI

Foligno, 27 sett. 2026 – Nel chiostro del convento di San Francesco il Medioevo, fino a domenica, torna a tavola. Sotto le lunette affrescate che raccontano la memoria del Poverello, tra pietra antica e voci del festival, arrivano zuppe, lagane, erbe e mostaccioli. È uno degli incontri più suggestivi dei “Primi d’Italia”: mangiare, o almeno provare a mangiare, come otto secoli fa.

L’idea nasce dallo studio delle fonti storiche condotto da Ambra Cenci, divulgatrice culturale folignate, ed è piaciuta subito ad Aldo Amoni, Presidente di Epta Confcommercio Umbria, che ha trovato nel convento la cornice del progetto. A trasformare la ricerca in piatti è Nicoletta Franceschini, chef con una laurea in architettura e una passione per la cucina nata da bambina.

«Avevo sette anni e stavo già tra i fornelli. La mia famiglia gestiva un agriturismo: guardavo mia madre e mia nonna, impastavo acqua e farina, provavo i primi dolci. Poi lo studio mi ha portata altrove, ma dopo la laurea ho scelto di tornare a ciò che sentivo mio».

Architettura e cucina sembrano mondi lontani.

Nicoletta sorride. «Non così tanto. La cucina è costruzione, equilibrio, creatività. Non è solo mettere insieme ingredienti, ma cercare il bello e il buono e prendersi cura delle persone. La formazione da architetto mi ha aiutata».

Dopo la laurea arriva l’Accademia di alta formazione di Niko Romito, in Abruzzo, poi le manifestazioni gastronomiche e il “Gareggiare dei Convivi” della Quintana, con il rione La Mora. Ma a incuriosirla di più è la cucina storica.

«Quando mi propongono ricette antiche faccio fatica a dire di no. Qui siamo partiti dallo studio della cucina del Duecento e abbiamo cercato un punto d’incontro con il gusto di oggi. All’epoca si usavano molte spezie provenienti dall’Oriente e le preparazioni tendevano spesso al dolce. Le ricette, però, erano semplici negli ingredienti e nell’esecuzione».

La difficoltà è stata portarle dal focolare medievale a una cucina per molte persone. «Bisognava rispettare lo spirito dei piatti e adattare quantità, tempi e tecniche. Tradurre una ricetta domestica in un servizio da catering senza perderne l’identità è stata la parte più complessa».

Il menù è un viaggio nel tempo. C’è l’imbrecciata, zuppa della tradizione a base di pane, cereali e legumi; la lagana dell’uguaglianza, antenata della lasagna, preparata con acqua e farina e condita con pecorino e pepe; la frittata di erbe e pane. E poi i mostaccioli di Jacopa, legati dalla tradizione a Jacopa de’ Settesoli, vicina a Francesco.

«Avremmo potuto scegliere anche il pasticcio di gamberi associato dalla tradizione a Francesco, ma era più difficile da proporre. Il bello, per me, è far capire che anche un piatto povero e semplice può avere dignità gastronomica. La parte più difficile è avvicinare il pubblico a sapori che non sono più i nostri».

Perché nel Medioevo il cibo raccontava prima di tutto la società. Sulle mense contadine dominavano pane, cereali, legumi, ortaggi, erbe e strutto: alimenti essenziali, legati a ciò che il territorio offriva. Sulle tavole signorili comparivano invece carni in abbondanza, spezie, maiale, cinghiale, bovino, pecora e pollame pregiato.

Così, nel chiostro, la 27^ edizione del festival smette per un momento di essere soltanto una festa della pasta e diventa una lezione di storia materiale: ciò che si mangiava diceva chi si era, dove si viveva, quanto si possedeva. E mentre ai tavoli arrivano piatti nati secoli fa, sotto i portici l’Accademia Punto Assisi espone manufatti per l’apparecchiatura della tavola al tempo di san Francesco. Anche il gesto di sedersi, allora, entra nel racconto.

(Dal Corriere dell’Umbria)

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