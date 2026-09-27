Perugia, 27 sett. 2026 – Sabato 26 settembre, la splendida cornice di Subbuteoland ha ospitato l’International Grand Prix , appuntamento ufficiale del circuito internazionale FISTF che ha richiamato i migliori interpreti della disciplina da tutta Europa. A dominare nella categoria è stato il giocatore perugino Cesare Santanicchia, autore di una cavalcata straordinaria.

L’atleta umbro, che difende i colori della compagine toscana del Sombrero di San Miniato, ha conquistato il gradino più alto del podio grazie a un percorso netto impressionante: ha vinto tutte le partite disputate, senza concedere un solo passo falso agli avversari.

Un cammino perfetto fino al derby finale.

Santanicchia ha sfoggiato una precisione chirurgica e una gestione tattica impeccabile turno dopo turno, superando ogni ostacolo.

Nel cammino verso la finale si è scontrato anche con Il ternano Mattiangeli Francesco ai quarti di finale in un match molto combattuto che

ha regalato uno spettacolo straordinario fatto di colpi millimetrici.

Per Cesare Santanicchia un inizio di stagione con il botto che dopo l’assenza dalla nazionale vuole dimostrare il suo valore.

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