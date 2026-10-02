Domenica 4 ottobre, ore 21, lo spettacolo dal titolo “Andante mistico, robustoso et forte”

Foligno, 2 ott. 2026 – Omaggio a san Francesco degli Amici della Musica di Foligno in occasione dell’VIII centenario della morte del Santo.

In programma domenica 4 ottobre – nell’esatto giorno della ricorrenza -, sarà l’Auditorium San Domenico a ospitare alle ore 21 “Andante mistico, robustoso et forte. Note su san Francesco”, spettacolo proposto in collaborazione con l’Associazione DolceMente in occasione del “Festival di Medicina integrata” in corso proprio in questi giorni in città.

Lo spettacolo, testo del giornalista e scrittore Stefano Valanzuolo, vedrà in scena la voce recitante Eugenio Mastrandrea, volto noto al grande pubblico per essere uno degli attori della serie televisiva Don Matteo, dove veste i panni de capitano Martini. Con lui sul palco il pianista e compositore Marco Sollini, che impreziosirà la narrazione con musiche di Fryderyk Chopin e di sua composizione.

“Questo racconto originale – annota Valanzuolo -, scandito dalla musica, non intende riproporre la vicenda del Santo in termini agiografici, elencandone meriti e prodigi. Andante mistico… è la storia di un ragazzo, nato ricco e morto in povertà, che voltò le spalle consapevolmente alle convenzioni. Una storia, sotto questo profilo, senza tempo”.

E la vicenda si snoderà attraverso vari personaggi narranti, alcuni magari mai esistiti, altri invece che hanno fatto parte della storia di Francesco, o della sua leggenda, come il sultano d’Egitto, il padre di Chiara, Elia da Cortona e persino il lupo di Gubbio. “Figure illuminate di intellettuali – prosegue l’autore -, insieme a grigi rappresentanti della morale imperversante, disorientati, impauriti ma, alla fine, inevitabilmente affascinati dal giovane frate con le stimmate”.

A portarlo al pubblico Eugenio Mastrandrea, attore diplomato all’Accademia Nazionale d’arte drammatica “Silvio d’Amico” che ha lavorato in teatro, tra gli altri, con Bob Wilson, Emma Dante, Lorenzo Lavia, Mario Incudine, Michele Sinisi e Giancarlo Sepe. Protagonista maschile della serie tv Rai La Fuggitiva al fianco di Vittoria Puccini (2020) è coprotagonista nel 2022 di Equilizer 3 con Denzel Washington.

Teatri internazionali per il pianista Marco Sollini, esibitosi in tutta Europa, Nord e Sud America, Africa, Indonesia, Sud Corea, in recital o solista con prestigiose orchestre. Ricca la discografia che conta circa 50 CD. Da venti anni è nel Duo pianistico Sollini-Barbatano che li ha visti in molti paesi del mondo e riconosciuti come le venti dita d’oro d’Italia. Affianca all’attività concertistica quella didattica, titolare di cattedra di Pianoforte al Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” di Pesaro.

Per info e biglietti www.amicimusicafoligno.it

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