Domenica 11 ottobre appuntamento al Centro Sociale di Campiglione con attività e momenti di condivisione dedicati ai bambini e alle famiglie. L’iniziativa apre un percorso che coinvolgerà anche le scuole del territorio nei mesi di ottobre e novembre

Bastia Umbra, 2 ott. 2026 – Il Comune di Bastia Umbra aderisce alla “Giornata della Meraviglia 2026”, promuovendo insieme alle associazioni coinvolte un percorso di sensibilizzazione dedicato ai diritti dell’infanzia, alla pace, alla solidarietà e al valore dell’educazione, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni.

L’appuntamento centrale è in programma domenica 11 ottobre 2026 presso il Centro Sociale di Campiglione, dove si svolgerà la “Giornata della Meraviglia” con attività laboratoriali e momenti di incontro e condivisione rivolti in particolare ai bambini e alle loro famiglie.

La Giornata della Meraviglia nasce dall’esperienza dell’Associazione “Per Far Sorridere il Cielo” e di Marco Rodari, conosciuto come “Claun Il Pimpa”, da oltre vent’anni impegnato al fianco dei bambini che vivono in contesti di guerra e di particolare fragilità. Al centro dell’iniziativa un messaggio semplice e universale: “Un Bambino a cui regali meraviglia sarà portatore sano di pace”.

Un messaggio che assume un significato ancora più importante alla luce del riconoscimento della Giornata della Meraviglia per i Bimbi della guerra come Giornata della Repubblica Italiana, arrivato con il voto unanime di Camera e Senato. Un riconoscimento che richiama l’attenzione sulle difficoltà vissute dai bambini nei territori coinvolti dai conflitti e sul lavoro di operatori e volontari impegnati ogni giorno per restituire loro occasioni di gioco, educazione, relazione e speranza.

Per il 2026 il tema scelto è “NO SCUOLA”, una delle “12 fatiche” affrontate dai bambini che vivono in situazioni di guerra: la perdita del diritto all’istruzione e della possibilità di vivere la scuola come luogo di crescita, socialità, relazione e costruzione del proprio futuro.

A Bastia Umbra la giornata dell’11 ottobre sarà infatti parte di un progetto più ampio, promosso dall’Associazione Ri@mbientiamoci, in collaborazione con Assopace Palestina e l’Associazione “Per Far Sorridere il Cielo – Claun Il Pimpa ODV”, al quale il Comune ha aderito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 30 settembre 2026.

Un percorso che coinvolge le scuole di Bastia Umbra

Il progetto accompagnerà la comunità bastiola per tutto il periodo di ottobre e novembre, coinvolgendo gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria della Direzione Didattica “Don Bosco” e dell’Istituto Comprensivo Bastia 1, oltre agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Nella settimana dal 5 al 9 ottobre saranno proposti laboratori didattici dedicati alla meraviglia, alla pace e ai diritti dell’infanzia, con letture, momenti di riflessione, la realizzazione del “Disegno della Meraviglia” e della “Soluzione di Pace” e un video di Marco Rodari per raccontare ai più piccoli il significato dell’iniziativa.

Il percorso proseguirà poi il 23 novembre al Cinema Teatro Esperia, con un incontro dedicato agli studenti insieme a Marco Rodari “Claun Il Pimpa”. Nel mese di novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Auditorium Sant’Angelo ospiterà inoltre per circa quindici giorni “HeArt of Gaza”, mostra dei disegni realizzati dai bambini di Gaza e aperta alle scuole e alla cittadinanza.

L’intero progetto rientra nell’Agenda Scuola “Intrecci Educativi” per l’anno scolastico 2026/2027, promossa dall’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Bastia Umbra.

Attraverso l’adesione alla Giornata della Meraviglia, l’Amministrazione comunale intende quindi coinvolgere scuole, famiglie, associazioni e cittadinanza in un percorso capace di parlare di pace partendo dai bambini, dai loro diritti e dalla possibilità di crescere, imparare e immaginare liberamente il proprio futuro.

Domenica 11 ottobre, al Centro Sociale di Campiglione, Bastia Umbra sarà quindi chiamata a condividere un messaggio che accompagnerà l’intero percorso: “Un Bambino a cui regali meraviglia sarà portatore sano di pace”.

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