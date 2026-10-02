Perugia, 2 ott. 2026 -I Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno proceduto all’arresto in flagranza di un uomo di 54 anni, per l’ipotesi di reato di furto di rame.

Provvidenziale è stato il senso civico di un cittadino che ha segnalato quanto stava avvenendo al Comandante della locale Stazione.

I militari sono immediatamente intervenuti ed hanno sorpreso il 54enne subito dopo aver asportato un portellone in rame da un condominio ubicato nella zona di Ponte San Giovanni.

Il manufatto, del peso complessivo di circa 20 chilogrammi, è stato recuperato e successivamente restituito all’amministratore dello stabile.

Nel corso della successiva perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di un paio di forbici taglia-lamiera, sottoposte a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e ha emesso nei confronti dell’uomo la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

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