Un dialogo tra ricerca, cultura e territorio per raccontare le nuove frontiere della longevità. Ideato da Antonio Zancocchia e Paolo e Francesca Bartoloni, medici e ricercatori a confronto su prevenzione, medicina rigenerativa, biologia molecolare e personalizzazione delle cure

MONTEFALCO, 3 ott. 2026 – – Vivere più a lungo, ma soprattutto vivere meglio. Parte da Montefalco un nuovo format che mette insieme ricerca scientifica, medicina, cultura e territorio per affrontare in modo chiaro e accessibile i temi della longevità e delle nuove frontiere della medicina.

Oggi, sabato 3 ottobre, dalle ore 17, alla Tenuta Le Cimate di Montefalco, debutta “Le Radici della Longevità – Vivere più a lungo, vivere meglio: le risposte della medicina rigenerativa”, prima tappa del nuovo format “Medicina, Arte e Scienza”, ideato da Antonio Zancocchia, fondatore e amministratore delegato di Zanbiotech, insieme alla famiglia di Paolo e Francesca Bartoloni.

L’obiettivo è portare la ricerca scientifica fuori dai luoghi tradizionalmente riservati agli addetti ai lavori e creare occasioni di confronto diretto con il pubblico. Non un convegno nel senso classico del termine, ma un incontro costruito intorno a domande, interventi brevi e confronto tra competenze diverse, con un linguaggio comprensibile anche ai non specialisti.

La scelta di Montefalco e di una cantina nel cuore della terra del Sagrantino non è casuale. La vite, che ogni anno torna a generare nuova vita dalle proprie radici, diventa il filo conduttore di un appuntamento dedicato alla rigenerazione, alla prevenzione e alla possibilità di preservare più a lungo salute e qualità della vita.

Il progetto nasce anche dalla necessità di offrire punti di riferimento autorevoli in un momento in cui i temi della salute e della longevità trovano sempre più spazio sui social, spesso accompagnati da promesse semplicistiche e informazioni prive di un adeguato fondamento scientifico.

“Le Radici della Longevità” vuole invece partire dalla ricerca e dalle evidenze disponibili, mettendo intorno allo stesso tavolo medici, ricercatori, imprese, istituzioni e persone. Il punto di partenza non è soltanto chiedersi quanto si possa vivere, ma capire come trasformare le conoscenze scientifiche in strumenti di prevenzione, capacità rigenerativa e percorsi sempre più personalizzati.

“La scienza non può restare chiusa nei laboratori mentre fuori la disinformazione corre più veloce della ricerca – dichiara Antonio Zancocchia, fondatore, presidente e amministratore delegato di Zanbiotech – Con questo nuovo format vogliamo portarla nei luoghi in cui le persone si riconoscono, partendo dalle nostre radici. Abbiamo scelto una vigna perché rappresenta bene il concetto che vogliamo raccontare: ogni anno la vite si rinnova partendo dalle proprie radici. È un’immagine che richiama il lavoro della medicina rigenerativa e, più in generale, la ricerca di nuovi strumenti per comprendere, preservare e sostenere nel tempo le capacità del nostro organismo”.

Science on Stage: i relatori

La prima parte dell’incontro, “Science on Stage”, si svolgerà dalle 17 alle 19.30 e sarà dedicata alle nuove prospettive della medicina e della ricerca.

Sul tema “Prevenire, rigenerare, preservare” interverranno il dottor Francesco Raggi, il professore Luigi Gatta ed il dottor Filippo Pineto. Sul tema “Comprendere, misurare, trasformare” interverranno il dottor Daniele Spinozzi, il professore Raffaele Tenaglia e il dottor Aldo Traccheggiani. Chiuderà il dottor Antonio Zancocchia di Zanbiotech sul tema “Dalla ricerca di laboratorio a una medicina costruita sulla persona”.

L’azienda Zanbiotech

L’azienda Zanbiotech studia i meccanismi coinvolti nei processi di degenerazione e riparazione cellulare, con l’obiettivo di costruire strategie sempre più personalizzate. L’approccio parte dall’idea che ogni persona abbia caratteristiche biologiche differenti e che, proprio per questo, prevenzione e cura non possano essere pensate allo stesso modo per tutti.

La ricerca dell’azienda mette quindi in relazione diversi strumenti: fattori di crescita, farmacogenetica, nutrigenetica ed epigenetica, insieme agli screening genetici e ai percorsi di diagnosi e prevenzione. L’obiettivo è raccogliere informazioni diverse sulla persona per comprenderne meglio le caratteristiche e costruire percorsi più mirati e coordinati.

In questa prospettiva, personalizzare non significa complicare il percorso del paziente, ma utilizzare meglio le informazioni disponibili per individuare interventi più appropriati. La ricerca non promette di “fermare il tempo”, ma punta a capire più in profondità come funziona l’organismo e come accompagnare nel tempo la salute della persona.

Durante la serata Zanbiotech presenterà anche la propria tecnologia: una piattaforma liposomiale proprietaria sviluppata per stabilizzare il bFGF, il fattore di crescita basico dei fibroblasti, proteina coinvolta nei processi di rigenerazione e riparazione dei tessuti. Secondo i dati forniti dall’azienda, la tecnologia consente di portarne la durata di conservazione dalle attuali 2-4 settimane a oltre 20 mesi, con l’obiettivo di ampliarne le possibilità di utilizzo. Dopo i riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e internazionale, Zanbiotech guarda ora al Centro Italia anche con la prospettiva, già annunciata, di contribuire alla creazione di un polo biotecnologico di riferimento.

Scienza, territorio e cultura

Alle 19 il programma prosegue con la “Longevity Table”, momento di confronto tra scienza, medicina, impresa e innovazione. Alle 19.20, con “One Question from the Future”, ogni relatore avrà invece 60 secondi per indicare una prospettiva per il 2040.

Dalle 19.30 in programma la “Longevity Experience” negli spazi della Tenuta Le Cimate: tour in cantina, degustazione, aperitivo e networking. Il territorio entra così direttamente nel format, con la vigna e il vino utilizzati come elementi narrativi per parlare di tempo, trasformazione e cura.

Alle 20.15 spazio alla cultura con la presentazione del libro del senatore Antonio Razzi, “Mamma, sai dalla fabbrica sono arrivato al Senato”. Con lui ci sarà Filippo Roma, giornalista e inviato de Le Iene e autore della prefazione. Il racconto ripercorrerà una storia personale attraversata da lavoro, emigrazione, istituzioni e cambiamento.

Alle 21 inizierà la “Longevity Dinner – Cena & Dinner Conversation”, durante la quale il confronto continuerà in forma informale tra scienziati, imprenditori, istituzioni e ospiti.

Tra le domande al centro della conversazione: se la longevità sarà accessibile a tutti, cosa significhi realmente vivere più a lungo e vivere meglio e quale responsabilità abbiano scienza, imprese e istituzioni.

Alle 22.30 la conclusione con musica dal vivo. Partner fondazione del progetto è BIORI – Accademia Italiana di Medicina e Chirurgia Biorigenerativa. L’evento si svolge con il patrocinio di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico – Chieti Pescara Teramo. L’appuntamento è a numero chiuso e si avvia verso il sold out.

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