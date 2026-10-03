L’evento si svolgerà sabato 17 ottobre alle 10.30 presso la Sala Rossa di Palazzo Trinci

Foligno, 3 ott. 2026 – Torna a Foligno il Foligno Fantasy Festival, promosso da Eteria Associazione Culturale con il patrocinio del Comune di Foligno.

Quest’anno il Festival si presenterà in una formula ridotta, ma sarà solo una pausa, in vista di un grande ritorno: il prossimo anno tante novità, nuovi espositori e un ricco programma di eventi.

In questa edizione non mancherà il concorso dedicato alle scuole, con premi speciali: gift card per l’acquisto di libri.

Padrino e ospite speciale Federico Taddia, giornalista, autore e conduttore, da anni impegnato nella divulgazione scientifica e culturale per bambini e ragazzi. Attraverso libri, programmi radiofonici, televisivi e incontri, ha saputo avvicinare le nuove generazioni alla scienza e alla conoscenza con un linguaggio coinvolgente e accessibile.

L’evento si svolgerà sabato 17 ottobre alle 10.30 presso la Sala Rossa di Palazzo Trinci.

Al termine dell’incontro è previsto un firmacopie, a cura della Libreria Giunti al Punto di Trevi.

Ad arricchire la giornata ci saranno anche simpatiche mascotte, pronte a rallegrare il pubblico e a rendere ancora più speciale l’atmosfera del Festival, con la possibilità di scattare tante foto ricordo insieme.

Nel pomeriggio, dalle h 17 alle h 19 spazio anche agli appassionati di Star Wars, con uno spettacolo a cura dello Star Wars Club di Perugia, per vivere un pomeriggio all’insegna dell’azione e della fantasia. Dalle h 17 alle h 18, prima dello spettacolo , possibilità per tutti di provare le spade laser.

Nei canali Facebook e Instagram tutti gli aggiornamenti, gli orari e i dettagli del programma.

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