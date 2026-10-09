di GILBERTO SCALABRINI

Perugia, 9 ott. 2026 – Novembre arriva tra i rami degli olivi. Si stendono le reti, si raccolgono i frutti, i frantoi riaprono le porte. La raccolta proseguirà fino a dicembre, mentre nell’aria tornerà a diffondersi il profumo dell’olio nuovo. Poi basteranno una fetta di pane abbrustolito e un filo d’olio per ritrovare il sapore della stagione. Un piacere da cogliere subito: l’olio, con il tempo, non migliora.

Ma basta spostare lo sguardo per incontrare un’altra scena. Alberi carichi di olive, erba alta, nessuno tra i filari (qui siamo a Montefalco). I frutti restano sui rami, poi cadono. Sotto quelle chiome manca il rumore del lavoro, il passaggio di qualcuno che abbia ancora tempo e voglia di occuparsene.

Fa male vedere tanta ricchezza lasciata a terra. L’abbandono di un oliveto racconta anche una frattura nel rapporto tra l’uomo e il territorio. Dove si interrompe la cura, il paesaggio cambia: i sentieri si chiudono, i terreni si inselvatichiscono, si perdono gesti e conoscenze tramandati per generazioni.

Un tempo, attorno a questi lavori, si riunivano famiglie intere. Più generazioni sotto lo stesso tetto, braccia diverse impegnate nella stessa fatica. Quel mondo aveva le sue durezze, le sue gerarchie, ma teneva insieme la casa e la terra.

Oggi quell’equilibrio si è spezzato. Gli anziani rischiano la solitudine, i legami familiari si fanno fragili, i giovani cercano altrove un futuro. Trasformazioni diverse, che non si possono liquidare con una condanna delle nuove generazioni. Ci interrogano, però, su ciò che stiamo perdendo e su quanto siamo disposti a fare per custodirlo.

Intanto novembre avanza. Nei frantoi comincia il lavoro. In certi oliveti, invece, le olive cadono nel silenzio. E nessuno viene a raccoglierle.

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