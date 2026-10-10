Perugia, 10 ottobre 2026 – Ieri pomeriggio gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno, coadiuvati dal personale del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche” e della Polizia Locale di Trevi, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune trevano.

Tale attività ha fatto perno su un’azione sinergica tra gli uomini della Polizia di Stato e quelli della Polizia Locale, che ha permesso di individuare preventivamente gli obiettivi da monitorare, al fine di assicurare la massima efficacia all’azione di controllo.

In questo senso, il servizio straordinario si è sostanziato, principalmente, nell’effettuazione di posti di controllo lungo le strade di accesso a Trevi, utili per verificare il traffico e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici o sospette e per prevenire e contrastare il fenomeno dei reati predatori.

All’esito dell’attività, protrattasi per l’intero pomeriggio, sono state identificate 66 persone e monitorati 38 autoveicoli.

Inoltre, gli Agenti hanno effettuato anche controlli presso un esercizio commerciale ubicato nella periferia trevana, dove si è proceduto a identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS.

Nel complesso, le verifiche effettuate hanno suscitato apprezzamento presso la popolazione residente e non hanno fatto emergere criticità.

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