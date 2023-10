La continuità dei servizi sarà garantita da uno sportello dedicato nella sede di Pontenuovo

Perugia, 7 ott. 2023 – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Via Tiberina 209 a Deruta da lunedì 9 ottobre sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Deruta la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Pontenuovo, in via Francescana 65, rispettando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.45 e il sabato fino le 12.45. Si ricorda che nella sede è a disposizione anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Sono terminati invece i lavori di ristrutturazione della sede di Via Cannara 76 a Passaggio di Bettona (nella foto) finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Gli interventi straordinari realizzati tra cui, la tinteggiatura dell’ufficio, un nuovo layout, la creazione delle postazioni relazionali per i futuri servizi della Pubblica Amministrazione, sono propedeutici al miglioramento della qualità dei servizi e dell’accoglienza dei cittadini di Amelia.

L’ufficio postale di Via Cannara 76 è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

