Città di Castello, 21 ott. 2023 – Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti, le rapine.

Gli scorsi giorni, l’attività di prevenzione ha visto impiegate le volanti del Commissariato di Città di Castello, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese, le zone industriali e le zone residenziali.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali “visitatori” venuti nel tifernate per compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato 8 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone sospette o con precedenti.

Durante le verifiche, sono stati effettuati dei pattugliamenti – anche appiedati – delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e lo spaccio di stupefacenti.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione nelle città hanno identificato 130 persone e monitorato 66 veicoli.

Le pattuglie hanno intensificato anche la vigilanza nei pressi dei parchi cittadini e nelle principali aree verdi della città – in particolare nel parco dei Cigni, nel parco Riosecco e in quelli dell’Ansa Tevere – che, soprattutto nei fine settimana, divengono meta delle passeggiate domenicali dei cittadini o luoghi in cui effettuare sport.

Il monitoraggio, inoltre, ha interessato anche gli esercizi pubblici – 4 quelli sottoposti a controllo – dove si è proceduto a verificare l’eventuale presenza di pregiudicati e ad effettuare gli accertamenti di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS.

