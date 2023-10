Inaugurato ieri il nuovo sito dell’azienda leader nel settore degli spazi modulari

San Gemini (TR), 23.10.2023 – Algeco spa, azienda leader nella vendita e noleggio di container, spazi modulari e moduli prefabbricati, con sede a San Gemini e presente su tutto il territorio nazionale, ha inaugurato ieri il suo nuovo sito a Dolianova, in Sardegna.

La nuova sede occupa una superficie totale di 3550 mq e rappresenta un vero e proprio parco verde, a testimonianza dell’impegno di Algeco per un futuro sostenibile e rispettoso dell’ambiente: è composta infatti di uffici modulari sostenibili, è rispettosa degli ambienti naturali, opera in regime di risparmio idrico ed energia rinnovabile, è dotata di infrastrutture per veicoli elettrici e dispone di carrelli elevatori elettrici.

“L’ingresso della nostra azienda nel territorio sardo – ha dichiarato Vito Amati, CEO&MD di Algeco spa – rappresenta per noi un’occasione importante di scambio e incontro con le realtà locali. Si guarda al futuro in un’ottica di crescita, puntando su sinergie e collaborazioni forti”.

Hanno partecipato all’iniziativa, oltre all’Amministratore Delegato dell’azienda, il Sindaco di Dolianova Ivan Piras, Pier Vitale Atzu Assessore comunale Attività Produttive, Imprese Artigiane, Commercio, Sviluppo Innovativo Industriale e Ada Lai Assessore regionale al Lavoro.

“Questa nuova realtà non può che far bene alla nostra economia – ha affermato l’Assessore Lai – perché la Sardegna ha bisogno di lavoro. Algeco è un’azienda sostenibile e ‘vivace’ e sono sicura che rappresenterà un vero e proprio valore aggiunto per il territorio di Dolianova e per la Sardegna tutta”.

Alle parole dell’Assessore fanno eco quelle del Sindaco di Dolianova. “Accogliamo con soddisfazione una grande azienda leader nel settore – ha tenuto a precisare Piras – sinonimo di professionalità e competenza che genererà servizi e opportunità nel nostro territorio e nel nostro comparto industriale produttivo”.

Sono intervenuti all’evento anche altri ospiti che hanno dato un grande contributo per la realizzazione dei lavori della sede sarda.

