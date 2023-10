Terni, 30 ott. 2023 – Operazione della Polizia di Stato di Terni oggi pomeriggio, con servizi mirati al contrasto al crimine diffuso, in special modo, al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione irregolare, con particolare riguardo alla verifica dell’osservanza della dichiarazione di ospitalità di cittadini extra-comunitari, dichiarazione da presentare al Questore della Provincia di Terni entro le 48 ore dall’ingresso dell’ospite nell’abitazione; oggetto di verifica da parte degli agenti anche il sovraffollamento in alcuni condomini.

I controlli, che hanno riguardato varie zone cittadine, come Viale Brin, i giardini di via Campriani, via Verri, via del Raggio Vecchio, via Alterocca e via Menabrea, sono stati effettuati dalla Squadra Volante, con l’ausilio di due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche e di un’unità cinofila di Nettuno, mentre per quanto riguarda i controlli negli esercizi commerciali, la Divisione Amministrativa della questura ha avuto la piena collaborazione della ASL di Terni.

Gli esiti delle operazioni: in un deposito condominiale di biciclette in viale Brin, il cane antidroga ha fiutato una busta di riso, contenente 5 involucri di sostanza stupefacente, che ha portato ad una denuncia contro ignoti.

In uno dei due esercizi commerciali controllati, gli operatori della ASL hanno riscontrato irregolarità sanitarie ed al titolare sono state impartite prescrizioni alle quali adeguarsi entro 30 giorni, mentre la Polizia Amministrativa ha elevato sanzioni per 2.000 euro.

In totale, sono state identificate 108 persone e sono stati controllati 2 esercizi commerciali; i controlli verranno ripetuti anche nei prossimi giorni.

