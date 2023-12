Umbertide, 15 dic. 2023 – I Carabinieri Forestali di Umbertide hanno deferito in stato di libertà un cacciatore 60enne per porto abusivo di armi ed esercizio di attività venatoria in assenza di licenza.

I militari, durante un ordinario servizio di controllo effettuato all’interno di un’azienda venatoria ubicata in una località del comune di Umbertide, hanno fermato due uomini in attività di caccia, entrambi trovati in possesso di arma carica e cani al seguito.

Il primo cacciatore controllato risultava essere regolare mentre il secondo, un 60enne, veniva trovato sprovvisto di porto d’armi, tesserino e relativi versamenti indispensabili per effettuare l’attività venatoria.

I Carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro immediato del fucile e delle munizioni e successivamente anche al ritiro cautelativo di altre 4 armi e una canna detenute presso l’abitazione dell’uomo.

Il 60enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di porto abusivo di armi ed esercizio di attività venatoria in assenza di licenza.

