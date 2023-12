Bastia Umbra, 16 dic. 2023 – Torna domani, domenica 17 Dicembre, a Bastia Umbra l’Invernalissima, una delle gare podistiche più partecipate a livello nazionale, sulla classica distanza della mezza maratona inserita nel calendario nazionale Fidal.

La manifestazione, giunta alla 45ᵃ edizione con già più di 900 iscritti si svilupperà con partenza e arrivo a Umbriafiere.

Di seguito, le strade interessate dal percorso della gara, con chiusura temporanea al traffico durante il passaggio degli atleti dalle 9.00 alle 12.30: piazza Moncada, via delle Nazioni, via Hochberg, via Cipresso, via Santa Lucia, via Torgianese, via dell’Isola Romana, via Vittorio Veneto, piazza Campo del Mercato, via San Michele Arcangelo, via San Costanzo, via Gramsci, via Cambogia, via Giappone, via Cambogia, via Gramsci, via Bulgaria, via degli Ippocastani, via delle Industrie, via delle Nazioni.

